Rukometaši pali na generalki, vaterpolisti uspješno otvorili Euro, a Barca uzela Superkup

Još jedan sportski vikend je iza nas. Svi smo bodrili naše rukometaše koji su upisali poraz i u drugoj pripremnoj utakmici protiv Njemačke, a nisu nas obradovali niti skijaši. Ipak, to je uspjelo Petru Milasu, kao i vaterpolistima, a puno zanimljivosti je bilo i u svijetu nogometa.

Rukometaši pali na generalki

Hrvatska rukometna reprezentacija je u generalki uoči nadolazećeg Europskog prvenstva izgubila od Njemačke 33:27. Izabranicima Dagura Sigurdssona u Hannoveru je ponovno 'zapaprila' Njemačka, u svojevrsnom prijateljskom uzvratu nakon što smo od nje izgubili i u četvrtak u zagrebačkoj Areni 32-29. Utakmicu ste mogli pratiti na RTL2 i platformi Voyo.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Slab vikend za skijaše

Naš najbolji skijaš Filip Zubčić nije uspio u švicarskom Adelbodenu isprati gorak okus iz ustiju nakon loših tri posljednjih utrka, već je još jednom završio izvan top 30 i produbio lošu formu ostavši bez druge utrke. U slalomu je ostao bez plasmana, kao i Istok Rodeš i Tvrtko Ljutić, a jedini je bodove upisao Samuel Kolega koji je završio 23.

Vaterpolisti otvorili Euro pobjedom

Hrvatska vaterpolo reprezentacija u nedjelju je pobijedila u prvoj utakmici na Europskom prvenstvu u Beogradu Sloveniju 20:4.

U momčadi Ivice Tucka najefikasniji je s četiri gola bio Zvonimir Butić, po tri su dodali Loren Fatović, Marko Žuvela, Konstantin Harkov i Filip Kržić, dok niti jedan igrač u sastavu Slovenije nije zabio više od jednom.

Hrvatska će u 2. kolu u utorak od 12.45 sati igrati protiv Gruzije, a u ovoj skupini ju još očekuje i susret protiv Grčke u četvrtak.

Petar Milas oduševio

U njemačkom je Oberhausenu hrvatski teškaš Petar Milas ostvario pobjedu karijere. Splićanin je u sunaslovnoj borbi porazio domaćeg borca Granita Shalu i uzeo IBF-ov International pojas.

Hrvatski je borac odmah početkom borbe zauzeo sredinu ringa i postavio tempo. Niža težina Milasu je omogućila veću pokretljivost naspram Nijemcu, što je Splićanin naplatio kada je u desetoj rundi nokautirao Shalu.

Barcelona uzela Superkup

Barcelona je u nedjelju u finalu Superkupa pobijedila Real Madrid i osvojila prvi trofej u 2026. godini. Bilo je to sjajno izdanje "El Clasica", posebno prvo poluvrijeme u kojem smo vidjeli četiri gola, pri čemu čak tri u sudačkoj nadoknadi.

Barceloni je to 16. naslov pobjednika Superkupa, dok je Real ostao na 13 trofeja. Bila je to i Barcina peta pobjeda protiv Reala u posljednjih šest utakmica, te ukupno 105. pobjeda u najvećem derbiju španjolskog nogometa, Real ima pobjedu više, a 52 susreta su završila bez pobjednika.

Afrički kup nacija ulazi u samu završnicu

U petak i subotu saznali smo i polufinaliste prvenstva Afrike. Senegal je s 1:0 pobijedio Mali dok je domaćin Maroko s 2:0 s turnira izbacio Kamerun. Subota je donijela dvije vrlo uzbudljive utakmice. Nigerija je s 2:0 svladala Alžir dok je Egipat u vrhunskoj utakmici s 3:2 izbacio Obalu Bjelokosti.

Polufinala se igraju u srijedu, 14. siječnja, a sučelit će se Senegal i Egipat te Nigerija i Maroko.

Komplicira se situacija u Serie A

U derbiju 20. kola talijanskog nogometnog prvenstva vodeći Inter i branitelj naslova Napoli igrali su na San Siru 2-2. Fiorentina i Milan su igrali 1-1. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić ostao je na klupi Milana, dok je Marin Pongračić odigrao čitav susret u obrani Fiorentine.

Inter sada ima tri boda više od Milana te četiri od Napolija i Rome.

POGLEDAJTE VIDEO: Nitko u dvorani nije vidio ovu loptu! Kakva bomba hrvatskog kapetana