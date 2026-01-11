Sigurdsson smiruje situaciju: 'Zadovoljniji sam nego nakon utakmice u Zagrebu'

U posljednjem pripremnom susretu uoči Europskog prvenstva, hrvatska rukometna reprezentacija je na gostovanju u Hannoveru izgubila od Njemačke 27-33 (12-16).

Bila je to druga pripremna utakmica hrvatskih i njemačkih rukometaša i drugi poraz aktualnih svjetskih doprvaka. Onaj prvi u zagrebačkoj Areni u četvrtak pripao je Nijemcima 32-29.

Unatoč nepovoljnim vremenskim uvjetima i snježnom kaosu, s djelomično obustavljenim javnim prijevozom u Hannoveru, u ZAG Areni se okupilo 10.427 gledatelja.

"Zapravo jako sam zadovoljan kako smo igrali danas. Zadovoljniji sam nego nakon utakmice u Zagrebu. Igrali smo praktički s različitim momčadima u dva različita poluvremena. Malo teška situacija, ali htjeli smo staviti rizik na minimum kad smo ovako blizu početka prvenstva. Sretan sam što smo sve završili bez ijedne velike ozljede. Bio sam jako zadovoljan s intenzitetom, ali nije bio dovoljno konstantan. Moramo imati konstantu kako bi i golmane u potpunosti uključili u utakmicu. Imamo pet dana da se bavimo svim detaljima i da budemo spremni, kako fizički tako i psihički", rekao je izbornik Dagur Sigurdsson.

