Neprikladno ili simpatično? Furio Radin iznenadio javnost modnim detaljem na sjednici u Saboru

Na 9. sjednici Hrvatskog sabora, zastupnici su nastavili s raspravama o podnesenim amandmanima. Uoči važnih odluka, sabornica je svjedočila zanimljivom trenutku kada je potpredsjednik Sabora, Furio Radin, ušao u prostoriju s naočalama za sunce i u odijelu.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Ovaj nesvakidašnji trenutak izazvao je pažnju, no Radin je nastavio obavljati svoje dužnosti u skladu s protokolom. Sjednica je u nastavku bila fokusirana na razmatranje amandmana, što će oblikovati daljnje zakonodavne postupke. Atmosfera je, sudeći po fotografijama, bila i više nego dobra.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

