FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠTO KAŽETE? /

Neprikladno ili simpatično? Furio Radin iznenadio javnost modnim detaljem na sjednici u Saboru

Neprikladno ili simpatično? Furio Radin iznenadio javnost modnim detaljem na sjednici u Saboru
×
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Ovaj nesvakidašnji trenutak izazvao je pažnju, no Radin je nastavio obavljati svoje dužnosti u skladu s protokolom

6.3.2026.
10:34
Hot.hr
Patrik Macek/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na 9. sjednici Hrvatskog sabora, zastupnici su nastavili s raspravama o podnesenim amandmanima. Uoči važnih odluka, sabornica je svjedočila zanimljivom trenutku kada je potpredsjednik Sabora, Furio Radin, ušao u prostoriju s naočalama za sunce i u odijelu.

Neprikladno ili simpatično? Furio Radin iznenadio javnost modnim detaljem na sjednici u Saboru
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Ovaj nesvakidašnji trenutak izazvao je pažnju, no Radin je nastavio obavljati svoje dužnosti u skladu s protokolom. Sjednica je u nastavku bila fokusirana na razmatranje amandmana, što će oblikovati daljnje zakonodavne postupke. Atmosfera je, sudeći po fotografijama, bila i više nego dobra. 

Neprikladno ili simpatično? Furio Radin iznenadio javnost modnim detaljem na sjednici u Saboru
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'

Furio RadinSaborModaNaočale
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx