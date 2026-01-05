FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GOVORIO NA HRVATSKOM /

Ibrahimović otvorio dušu: 'Modrić je osvojio Zlatnu loptu, a ja nisam zbog ovoga'

Ibrahimović otvorio dušu: 'Modrić je osvojio Zlatnu loptu, a ja nisam zbog ovoga'
×
Foto: Mairo Cinquetti/alamy/profimedia

Ibrahimović se trudio govoriti na hrvatskom jeziku

5.1.2026.
21:58
Sportski.net
Mairo Cinquetti/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zlatan Ibrahimović gostovao je kod Slavena Bilića u emisiji (Ne)uspjeh prvaka na Areni Sport. Ibrahimović se trudio govoriti na hrvatskom jeziku koji mu ne ide bajno, ali zaslužuje pohvale za trud. 

Ibrahimović je otkrio i zašto nikada nije osvojio Zlatnu loptu što je 2018. uspjelo Luki Modriću. "To što je Modrić pobijedio, to sam mogao biti ja, ali sam platio ceh svoje arogantnosti i samopouzdanja pa nisam dobio tu Zlatnu loptu", rekao je Ibrahimović koji je rekao i kako odgaja svoju djecu da budu ponizni unatoč svim novcima koje imaju.

Sve o Zlatanu Ibrahimoviću čitajte na portalu Net.hr.

"Bili smo u Beverly Hillsu – ne govorim to da bih se sada pravio velikim, nego sam tako napravio. Tada sam igrao u Los Angelesu. Djeca su išla u školu, a svi su imali vozače. U školi sam vidio samo dva bicikla – Vincentov i Maximilianov. Kupio sam im dva bicikla i rekao: uzmite bicikle i idite sami u školu. Bio sam tvrd i jak, ali uvijek za njihovo dobro – dosljedno", kazao je Ibra u prvom od tri dijela emisije.

POGLEDAJTE VIDEO: SHNL klubovi po snijegu počeli s pripremama za drugi dio sezone

Zlatan IbrahimovićSlaven Bilić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
GOVORIO NA HRVATSKOM /
Ibrahimović otvorio dušu: 'Modrić je osvojio Zlatnu loptu, a ja nisam zbog ovoga'