Ibrahimović otvorio dušu: 'Modrić je osvojio Zlatnu loptu, a ja nisam zbog ovoga'

Zlatan Ibrahimović gostovao je kod Slavena Bilića u emisiji (Ne)uspjeh prvaka na Areni Sport. Ibrahimović se trudio govoriti na hrvatskom jeziku koji mu ne ide bajno, ali zaslužuje pohvale za trud.

Ibrahimović je otkrio i zašto nikada nije osvojio Zlatnu loptu što je 2018. uspjelo Luki Modriću. "To što je Modrić pobijedio, to sam mogao biti ja, ali sam platio ceh svoje arogantnosti i samopouzdanja pa nisam dobio tu Zlatnu loptu", rekao je Ibrahimović koji je rekao i kako odgaja svoju djecu da budu ponizni unatoč svim novcima koje imaju.

"Bili smo u Beverly Hillsu – ne govorim to da bih se sada pravio velikim, nego sam tako napravio. Tada sam igrao u Los Angelesu. Djeca su išla u školu, a svi su imali vozače. U školi sam vidio samo dva bicikla – Vincentov i Maximilianov. Kupio sam im dva bicikla i rekao: uzmite bicikle i idite sami u školu. Bio sam tvrd i jak, ali uvijek za njihovo dobro – dosljedno", kazao je Ibra u prvom od tri dijela emisije.

