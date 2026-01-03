Ibrahimović na hrvatskom jeziku: 'Ukrao sam puno bicikala, a mama je mislila da sam umro'

Zlatan Ibrahimović gost je kod Slavena Bilića u popularnom sportskom serijalu "(Ne)uspjeh prvaka".

Legendarni napadač švedske reprezentacije u ekskluzivnom intervjuu za Arena Sport govorio je na malo slabijem, ali razumljivom hrvatskom jeziku budući da mu je majka Hrvatica, a isto tako legendarni obrambeni igrač hrvatske reprezentacije (na savršenom hrvatskom) ga ispituje o djetinjstvu, karijeri i slavnim anegdotama.

Prva epizoda od tri stiže 5. siječnja, a pušten je samo dio kao uvid u ono što nas očekuje te najavu na društvenim mrežama.

"Nije tajna da sam ukrao puno bicikla," iskreno je priznao Ibrahimović pa ispričao i anegdotu koja se dogodila nakon što je potpisao prvi profesionalni ugovor.

"Kad sam potpisao ugovor s Ajaxom, moja je majka mislila da sam umro. Vidjela je samo moju sliku na televiziji jer se tako stavljala slika kad je netko umro i nazvala me kako bi me pitala: 'Što se dogodilo?'. Rekao sam joj kako ću igrati nogomet za Ajax kao profesionalac", ispričao je Ibrahimović, a najavu možete pogledati OVDJE.

Podsjetimo, ranije su u ovoj emisiji gostovale sportske ikone poput Luke Modrića i Janice Kostelić.

