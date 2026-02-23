Tinejdžerica (14) na smrt izbola nepoznatu ženu pa policiji pokazala snimku ubojstva

Neimenovana 14-godišnjakinja nožem je ubila ženu koju nije poznavala. Policija je u ponedjeljak popodne na groblju Baumgarten u Beču pronašla tijelo 65-godišnje žene. Kako je potvrdila policija, krvava Bečanka je pronađena kraj jednog groba. Motiv zločina zasad je nepoznat. Policija je potvrdila da je uhićena 14-godišnja djevojčica, pod sumnjom da je nožem ubila 65-godišnju ženu, navodno njoj nepoznatu, piše Fenix.

Prema informacijama lista "Heute" 14-godišnjakinja se sama predala policiji i pokazala istražiteljima video zapis napada na ženu na groblju, koja je došla na jedan od grobova. Ubijena žena je imala teške posjekotine i ubodne rane na vratu. List "Österreich" piše da je 14-godišnjakinja uhićena u stanu gdje živi, te da je kod nje policija pronašla nož kojim je počinjen zločin. Djevojčica je austrijska državljanka. Neki mediji pišu kako je do ubojstva došlo zbog neuspjelog pokušaja pljačke navedene žene.

Kako navode mediji, djevojčica navodno pati od psihoze. Osumnjičena 14-godišnjakinja još nije saslušana. Istraga je u tijeku. Policija je blokirala cijelo područje oko groblja Baumgarten. I još i iza 21 sat, kriminalisti su bili na terenu.

