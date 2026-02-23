Pavliček: 'Nepomljivo mi je da nisam obaviješten o dolasku premijera Srbije u Vukovar'

Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček izjavio je u ponedjeljak kako nije znao za posjet premijera Republike Srbije Đure Macuta Dalju te Vukovaru, u petak 20. veljače, ocijenivši nepojmljivim da ga o tome nitko nije obavijestio. Komentirajući taj posjet, Pavliček je u ponedjeljak rekao kako svatko ima pravo posjećivati svoju zajednicu, ali i da mu je nepojmljivo da nitko predstavnike Grada Vukovara, koji je Macut posjetio sa svojim suradnicima, nije o tome obavijestio.

"Nepojmljivo mi je da mene kao gradonačelnika Vukovara i sam Grad Vukovar nitko nije izvijestio da nam u grad dolazi premijer neke druge države“, rekao je Pavliček. Svatko ima pravo posjećivati svoju zajednicu, ponovio je, ali mora se znati neki red.

Predsjednik Vlade Srbije je tijekom svog posjeta Vukovaru nazočio programu u Srpskom domu u Vukovaru u povodu Dana državnosti Republike Srbije, a prije toga boravio je u Dalju, u kojem je sjedište Eparhije osječko-poljske i baranjske Srpske pravoslavne crkve, gdje su mu uručena najviša priznanja Eparhije.

