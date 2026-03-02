Prijateljstvo na rubu sloma: Je li borba za Petra kraj saveza Nuše i Anastasije?

Odnos dviju kandidatkinja u 'Gospodinu Savršenom', Nuše i Anastasije od početka je bio napet. Iskusna reality sudionica Nuša optuživala je Anastasiju da je neiskrena i proračunata, no potom ju je iznenadila isprikom, što je bio početak njihovog saveza.

Postale su nerazdvojne, no ostale djevojke, sumnjale su u iskrenost prijateljstva, predviđajući: "Vrlo brzo će se njihovo prijateljstvo srušiti jer obje imaju isti cilj."

Foto: voyo

Iako je savez bio usmjeren na Karla, uvođenje drugog neženje, Petra, promijenilo je dinamiku. Nakon što je Nuša fokus prebacila na Petra, Anastasia je također počela pokazivati interes za 'Gospodina Savršenog Petra, što je Nuša doživjela kao šok i izdaju. Tenzije su kulminirale kada je produkcija ukinula timove, pretvorivši saveznice u izravne konkurentice. 'Osjećala sam se pomalo izdano', otvoreno je Nuša rekla Anastasiji, smatrajući njezin potez nelojalnim. Anastasia je odbacila optužbe, braneći svoje pravo da slijedi osjećaje i da nema potrebe da se tako osjeća, no za Nušu je to bila slaba utjeha.

Foto: voyo

Hoće li predviđanje ostalih djevojaka o "kuli od karata" biti točno, pokazat će dani koji slijede.Show ‘Gospodin Savršeni’ gledaj svaki tjedan od ponedjeljka do četvrtka na platformi Voyo sedam dana prije svih ili na RTL televiziji od ponedjeljka do četvrtka u 21:15