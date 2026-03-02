FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GOSPODIN SAVRŠENI /

Prijateljstvo na rubu sloma: Je li borba za Petra kraj saveza Nuše i Anastasije?

Prijateljstvo na rubu sloma: Je li borba za Petra kraj saveza Nuše i Anastasije?
×
Foto: voyo

Njihov put od otvorenog neprijateljstva do naizgled čvrstog saveza doveden je u pitanje borbom za naklonost Petra

2.3.2026.
10:40
Hot.hr
voyo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Odnos dviju kandidatkinja u 'Gospodinu Savršenom', Nuše i Anastasije od početka je bio napet. Iskusna reality sudionica Nuša optuživala je Anastasiju da je neiskrena i proračunata, no potom ju je iznenadila isprikom, što je bio početak njihovog saveza.

Postale su nerazdvojne, no ostale djevojke, sumnjale su u iskrenost prijateljstva, predviđajući: "Vrlo brzo će se njihovo prijateljstvo srušiti jer obje imaju isti cilj."

Prijateljstvo na rubu sloma: Je li borba za Petra kraj saveza Nuše i Anastasije?
Foto: voyo

Iako je savez bio usmjeren na Karla, uvođenje drugog neženje, Petra, promijenilo je dinamiku. Nakon što je Nuša fokus prebacila na Petra, Anastasia je također počela pokazivati interes za 'Gospodina Savršenog Petra, što je Nuša doživjela kao šok i izdaju. Tenzije su kulminirale kada je produkcija ukinula timove, pretvorivši saveznice u izravne konkurentice. 'Osjećala sam se pomalo izdano', otvoreno je Nuša rekla Anastasiji, smatrajući njezin potez nelojalnim. Anastasia je odbacila optužbe, braneći svoje pravo da slijedi osjećaje i da nema potrebe da se tako osjeća, no za Nušu je to bila slaba utjeha.

Prijateljstvo na rubu sloma: Je li borba za Petra kraj saveza Nuše i Anastasije?
Foto: voyo

Hoće li predviđanje ostalih djevojaka o "kuli od karata" biti točno, pokazat će dani koji slijede.Show ‘Gospodin Savršeni’ gledaj svaki tjedan od ponedjeljka do četvrtka na platformi Voyo sedam dana prije svih ili na RTL televiziji od ponedjeljka do četvrtka u 21:15

Gospodin SavršeniPrijateljstvoVoyo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx