Raspored utrka Formule 1 za 2026.: Početak nove ere s utrkom u Madridu i bez Imole...

Svijet Formule 1 s velikim iščekivanjem ulazi u novu eru, a službeno predstavljeni kalendar za sezonu 2026. godine potvrđuje da nas čekaju revolucionarne promjene. Uz potpuno nova tehnička pravila i dolazak velikih proizvođača, raspored od dvadeset četiri utrke donosi uzbudljive novosti, uključujući debitantsku Veliku nagradu Madrida, ali i oproštaj od jedne kultne staze. Sezona će trajati devet mjeseci, protežući se preko pet kontinenata.

Velike promjene u rasporedu

Sezona će započeti nešto ranije nego inače, Velikom nagradom Australije u Melbourneu od 6. do 8. ožujka, dok će tradicionalna završnica ponovno biti u Abu Dhabiju početkom prosinca. Najveća novost je svakako dolazak Madrida, koji će u rujnu ugostiti utrku na novoj, djelomično uličnoj stazi. To znači da će Španjolska u 2026. imati čak dvije utrke, budući da klasična Velika nagrada u Barceloni ostaje na rasporedu u lipnju.

Međutim, dolazak jedne utrke znači i odlazak druge. Na razočaranje mnogih obožavatelja, Velika nagrada Emilije-Romagne na legendarnoj stazi u Imoli nije dobila produženje ugovora i neće biti dio kalendara. Značajne promjene vidljive su i u logističkoj optimizaciji. Utrka u Kanadi pomaknuta je na svibanj kako bi se vozila odmah nakon Miamija, što će značajno smanjiti troškove i ekološki otisak transporta opreme preko Atlantika. Također, zbog mjeseca Ramazana, utrke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji održat će se u travnju.

Kalendar utrka za F1 sezonu 2026.

6.-8. ožujka: VN Australije (Melbourne)

20.-22. ožujka: VN Kine (Šangaj)

3.-5. travnja: VN Japana (Suzuka)

17.-19. travnja: VN Bahreina (Sakhir)

24.-26. travnja: VN Saudijske Arabije (Jeddah)

8.-10. svibnja: VN Miamija (Miami)

22.-24. svibnja: VN Kanade (Montreal)

29.-31. svibnja: VN Monaka (Monte Carlo)

12.-14. lipnja: VN Španjolske (Barcelona)

26.-28. lipnja: VN Austrije (Spielberg)

10.-12. srpnja: VN Velike Britanije (Silverstone)

24.-26. srpnja: VN Belgije (Spa-Francorchamps)

31. srpnja - 2. kolovoza VN Mađarske (Budimpešta)

28.-30. kolovoza: VN Nizozemske (Zandvoort)

4.-6. rujna: VN Italije (Monza)

18.-20. rujna: VN Madrida (Madrid)

25.-27. rujna: VN Azerbajdžana (Baku)

9.-11. listopada: VN Singapura (Marina Bay)

23.-25. listopada: VN SAD-a (Austin)

30. listopada - 1. studenog: VN Meksika (Mexico City)

6.-8. studenog: VN Brazila (Sao Paulo)

20.-22. studenog: VN SAD-a (Las Vegas)

27.-29. studenog: VN Katara (Losail)

4.-6. prosinca: VN Abu Dhabija (Yas Marina)

Sprint vikendi i naporan ritam do samoga kraja

U sezoni 2026. ponovno ćemo gledati šest Sprint vikenda koji donose dodatnu neizvjesnost i akciju na stazi. Domaćini kraćih subotnjih utrka bit će Kina, Miami, Kanada, Velika Britanija, Nizozemska i Singapur. Zanimljivo je da će ovo ujedno biti i posljednja utrka Formule 1 u Zandvoortu, barem prema trenutnom ugovoru.

Kalendar je osmišljen s ciljem bolje geografske povezanosti, no i dalje će predstavljati ogroman izazov za timove i vozače. Europski dio sezone trajat će tijekom ljetnih mjeseci, a sezona će kulminirati s dva iscrpljujuća "triple-headera", odnosno tri utrke u tri uzastopna vikenda. Prvi niz obuhvaća utrke u SAD-u (Austin), Meksiku i Brazilu, dok će prvenstvo biti odlučeno u finalnom nizu koji čine Las Vegas, Katar i Abu Dhabi.

Sezona koja donosi tehničku revoluciju

Kalendar za 2026. godinu samo je kulisa za najznačajnije tehničke promjene u posljednjem desetljeću. Bolidi će koristiti nove pogonske jedinice sa 100% održivim gorivom, gdje će snaga biti gotovo ravnomjerno podijeljena između motora s unutarnjim izgaranjem i električnog sustava. To je privuklo i nove velike igrače: Audi ulazi kao tvornička momčad preuzimanjem Saubera, Ford se vraća kao partner Red Bulla, a na gridu se očekuje i jedanaesta momčad, Cadillac.

Sve ove promjene, od novih staza do revolucionarne tehnologije, obećavaju jednu od najnepredvidljivijih i najuzbudljivijih sezona u modernoj povijesti Formule 1. Jasno je da 2026. nije samo još jedna godina u nizu, već istinski početak novog poglavlja za najbrži cirkus na svijetu.

POGLEDAJTE VIDEO: Kreće novo doba Formule 1: Manji bolidi, veća struja i nikad žešći okršaji na stazi!