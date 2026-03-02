Francuska povećava nuklearni arsenal: Macron pozvao države na 'ratne igre'

Francuska će povećati veličinu svog nuklearnog arsenala i ojačati svoj model odvraćanja, dok rastu rizici od globalnih nuklearnih sukoba, rekao je u ponedjeljak francuski predsjednik Emmanuel Macron.

"Trenutno proživljavamo razdoblje geopolitičkih previranja punog rizika", rekao je Macron u govoru održanom u podmorničkoj bazi u Bretanji, dodajući da je potrebno "učvršćivanje" francuskog modela odvraćanja.

Predstavljajući ažuriranje francuske nuklearne doktrine u nuklearnoj bazi na atlantskoj obali, Macron je također rekao da bi se velika promjena doktrine mogla odnositi na veću suradnju s europskim saveznicima koji su izrazili interes, uključujući Njemačku.

'Ratne igre'

Njemačka, ali i Poljska, Nizozemska, Belgija i Danska, moći će sudjelovati u francuskim nuklearnim "ratnim igrama", rekao je Macron, iako je jasno dao do znanja da će donošenje odluka o nuklearnim napadima ostati isključivo u rukama francuskog predsjednika.

Francuski čelnik dodao je da bi bilo moguće uspostaviti, pod određenim okolnostima, strateške resurse u drugim europskim zemljama koji bi bili dio onoga što je nazvao novom doktrinom odvraćanja.

Trump uznemirio Europu

Iako su Francuska i Velika Britanija nuklearne sile, većina europskih zemalja prvenstveno se oslanja na Sjedinjene Države za odvraćanje potencijalnih protivnika, što je desetljećima star stup transatlantske sigurnosti.

No Trumpovo približavanje Rusiji oko rata u Ukrajini i njegov oštriji stav prema tradicionalnim saveznicima uznemirili su europske vlade.

POGLEDAJTE VIDEO: Rakić komentirala stanje na Bliskom istoku: 'Karte drži Trump, a njega je teško slijediti u odlučivanju'