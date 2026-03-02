Potresno svjedočanstvo iz Centra Dubrava: 'Tako mi je rekao sin, on se toga plaši'

U Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava sin mu pohađa nastavu već tri godine. Toliko dugo Mihajlo Zorić upozorava na iznimno loše uvjete.

"Unutra nema rampe za djecu s teškoćama od kata do kata, kantina je dolje u podrumu bez prozora. Tako mi je rekao sin, on se toga plaši jer je to njemu klaustrofobičan prostor i tu zna biti djece kao da su zgužvani u tramvaju", rekao je Zorić, član Vijeća roditelja Centra za odgoj Dubrava.

Izdržati se, kaže, ne može ni boravak u učionici veličine svega 8 četvornih metara.

"Sad zamislite kako je nekom djetetu koje mora biti unutra cijelo vrijeme. Nema koncentracije ni ništa, to nije poticajna okolina za uspjeh u učenju. To je malo, to je nekakva ćelija, zatvorenička ćelija gdje djeca borave jer su njima našli 8 kvadrata za učionicu", kazao je Zorić.

Odgovor ministarstva

Ravnateljica Centra pred kameru nije htjela, ali nam je telefonski rekla da su djeca s teškoćama u razredu u kojem je od jednog do 10 učenika. Tvrdi da sve prostorije u kojima se odvija nastava udovoljavaju pedagoškim standardima i da za to imaju dopusnicu nadležnog Ministarstva obrazovanja.

"Pošto se radi o nastavnom procesu za djecu s teškoćama i prostoru koji nije namjenski rađen za tu djelatnost, MZOM je utvrdilo da prostor udovoljava minimalnim sigurnosnim uvjetima te je izdalo privremeno Rješenje kako bi djeci bilo omogućeno pohađanje nastave do iznalaženja rješenja koje će u potpunosti ispunjavati propisane normative", odgovorili su nam iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Preseljenje zbog obnove

Matična zgrada Centra za odgoj i obrazovanje je u Dubravi, no zbog obnove Centar je prije četiri godine preseljen u zgradu na zagrebačkom Jarunu.

"Tražio sam ravnateljicu izvješće o sigurnosti, nisam ga dobio. Ponovio sam zahtjev pisanim putem, nisam ga dobio, ali sam dobio obrazloženje da su oni ustanova socijalne skrbi i točka. Kao da se na njih ne bi važio Pravilnik Ministarstva nadležnog za prosvjetu", rekao je Zorić.

Potresno svjedočanstvo

I dok Zorić prigovor na djelatnike nema, u potresnom svjedočanstvu teške optužbe za RTL Danas prošlog je tjedna iznio bivši korisnik.

"Dječaku je profesorica lijepila ruke i usta selotejpom jer je on imao autizam. Ona je bila nervozna i ljuta i onda mu je zalijepila ruke i usta selotejpom jer joj je smetalo njegovo lupanje", rekao nam je bivši korisnik Centra za odgoj Dubrava.

U pisanom odgovoru ravnateljica Centra Marina Nekić nam je poručila da s takvim događajem nije upoznata otkako je ravnateljica Centra.

Kako doznajemo, tada je na čelu Centra bila druga ravnateljica, a incident se dogodio pred dvoje pomoćnika na nastavi koji su sve prijavili. Djelatnica je potom sama dala otkaz. Zbog toga je u tijeku inspekcijski nadzor

Ministar došao u Centar

Prošlog tjedna je novi ministar Alen Ružić posjetio Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava.

"Moram reći da sam osobno naložio i dodatne postupke analize samog objekta, ali i ostalih aspekata sigurnosti i dajem sve od sebe da djeca budu u što sigurnijem okružju i da se postupa sukladno svim načelima dobre prakse", rekao je Ružić.

A je li se tako i dosad postupalo otkrit će nalaz inspekcije koji bi trebao biti gotov do kraja tjedna.