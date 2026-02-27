Optužbe za zlostavljanje u Centru Dubrava, ministar bez komentara: 'Ovo više nema smisla!'

Nakon što je za RTL Danas bivši korisnik Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava u potresnom svjedočanstvu kazao kako je dječaku s autizmom profesorica lijepila ruke i usta selotejpom, ravnateljica Centra Marina Nekić nam je u pisanom odgovoru poručila kako s takvim događajem nije upoznata otkako je na funkciji ravnateljice.

U tijeku je inspekcijski nadzor. Konkretan potez novog ministra Alena Ružića očekuje Udruga Sjena, koja također upozorava na brojne nepravilnosti u tome Centru.

"Ja se nadam da je ministar Ružić vidio u kakvim uvjetima se djeca nalaze, da mu nisu tamo prodali fore odnosno pokazali dvije najveće tzv. sobe, oni to zovu učionice i da je vidio da je taj sami prostor neprihvatljiv za boravak djece s teškoćama i osobe s invaliditetom i očekujem njegove konkretne poduhvate i njegovo postupanje jer ovo doista više nema smisla", rekla je Suzana Rešetar, predsjednica Udruge Sjena.

Ministar socijalne politike Alen Ružić, kako smo prvi objavili, jučer je posjetio centar,ali je do završetka nadzora o svemu - nema komentara.