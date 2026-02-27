Policija objavila rat ilegalnoj trgovini ugroženim divljim životinjama

KAKAV ULOV /

Talijanske carinske i policijske službe objavile su rat ilegalnoj trgovini ugroženim divljim životinjama. Na milanskom aerodromu presreli su pošiljku iz Bosne i Hercegovine, deklariranu kao "lovački trofej". No, pri pregledu, u paketu je uz krzno zaštićenog smeđeg medvjeda koje je bilo propisno deklarirano, pronađena i skrivena lubanja iste vrste bez potrebne dokumentacije. Istodobno je u policijskoj akciji u jugoistočnoj talijanskoj regiji Apuliji zaustavljen ilegalni ribolov morskih ježeva. Krajem veljače ova ugrožena vrsta doseže svoju zrelost te je i krivolov intenzivniji, pa je u osam odvojenih operacija zaplijenjeno i u more vraćeno čak tri tisuće morskih ježeva. Ispisano je i ukupno 16 tisuća eura kazni.