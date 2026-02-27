Hrvati otkrili što misle o MOL-ovom ultimatumu i ruskoj nafti: 'Mađarima treba dostaviti samo jedno...'

"Hrvatska ne odbija opskrbu niti politizira energiju! Hrvatska i JANAF omogućuju opskrbu u skladu s propisima, dosljedno primjenjujući sankcije EU i SAD-a". Odgovor je to JANAF-a na MOL-ov ultimatum kojim traže propuštanje ruske nafte koja nije pod sankcijama, a Mađarskoj stiže morem.

MOL je, podsjetimo, najavio da će se u slučaju odbijenice iz JANAF-a obratiti Europskoj komisiji i zahtijevati naknadu štete. Pozivaju se na europske propise prema kojima je, u slučaju prekida opskrbe državi članici bez izlaza na more, dopušten uvoz ruske sirove nafte morskim putem.

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar još je jučer poručio da Hrvatska neće pristati na ucjene i pritiske, već će se držati međunarodnog prava. A ono nigdje ne obvezuje Hrvatsku da mora dostaviti rusku naftu.

MOL najavio tužbu

MOL je protiv JANAFA najavio tužbu Europskoj komisiji, i tužbu za naknadu štete. Krši li Hrvatska europsku regulativu ako odluči reći NE ruskoj nafti, pojasnili su iz Europske komisije:

"Odluke o uvozu ruske nafte donose države članice. U ovom slučaju to je Hrvatska. Provođenje sankcija je odgovornost država članica. Komisiji nije potrebna posebna obavijest, ali smo u bliskom kontaktu kako bismo imali potpunu sliku. BLIC Što se tiče uvoza ruske nafte, to je odluka država članica", kaže Anna-Kaisa Itkonen, glasnogovornica Europske komisije za energetiku.

Treba li JANAF dostaviti rusku naftu Mađarskoj i Slovačkoj?

U našoj rubrici pitali smo i vas: "Treba li JANAF dostaviti rusku naftu Mađarskoj i Slovačkoj?" Evo nekoliko vaših odgovora:

"Treba. Ako je jedna od prednosti EU slobodno tržište, onda valjda svi imaju pravo trgovati s kim hoće i kupovati od koga hoće. Osim toga, vidimo na primjeru njemačke industrije što znače jeftini ruski energenti", kaže Ivan Plantić.

"Ne, zar nas moraju ucjenjivati, poniziti? Ne znam, svašta njima pada na pamet. Kao da je JANAF njihova marioneta pa treba odmah skočiti", kaže Goga Fištrek.

"Mađarima treba dostavit rješenje o prekidu suradnje i preuzimanju INE od Hrvatske!", kaže Mate Perčin.

"Definitivno ne, Mađari su postali bahati s tim svojim ponašanjem. Diplomacija nula bodova. Kako poznaju takav rječnik, na takav način im treba i odgovoriti", kaže Mitko Đuretić.

"Ako plate, može", kaže Zlatko Hasan. "Ne treba JANAF kalkulirati čija je nafta nego po pravilima tržišne ekonomije zatražiti duplu cijenu za svoje usluge glede dostave nafte Mađarima i Slovacima", kaže Ivan Raos.