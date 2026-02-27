Omiljena Marija iz 'Života na vagi' ne skriva sreću! Podijelila je vijest o zarukama

Bivša kandidatkinja devete sezone RTL-ova showa ‘Život na vagi’, Marija Bartulović, u posljednje vrijeme sve češće s pratiteljima dijeli nježne i sretne trenutke iz privatnog života, a njezina najnovija objava oduševila je sve njezine pratitelje.

Naime, Marija je pronašla ljubavnu sreću uz dugogodišnjeg prijatelja Ivana. Nakon što je zadnjih mjeseci pokazivala kako uživaju na društvenim mrežama, sada je otkrila i da su svoju vezu odlučili pomaknuti još jedan korak naprijed. Naime, Marija i Ivan su se zaručili!

Inače, par se poznaje još od srednjoškolskih dana, no ljubav se rodila tek nakon njezine životne prekretnice.

Fotografije s adventske večeri u Makarskoj otkrile su Mariju u društvu dečka Ivana, uz kojega je prvi put javno potvrdila da je zaljubljena.

„Mogu s ponosom reći da sam u sretnoj vezi“, napisala je uz objavu, jasno dajući do znanja koliko joj ova životna faza znači. Osmijesi, opuštenost i blagdanska atmosfera govorili su više od riječi, a ispod fotografija brzo su se počele nizati čestitke, poruke podrške i lijepe želje pratitelja. Mnogi su se pritom prisjetili kako se Ivanovo ime spominjalo još tijekom emitiranja emisije, zbog čega su brojni komentirali da su se „kockice napokon posložile“.

Marija je gledateljima ostala u lijepom sjećanju još iz ‘Života na vagi’, gdje je osvojila simpatije iskrenošću, toplinom i velikom odlučnošću da promijeni svoj život. Put koji je prošla u showu bio je zahtjevan, ali je pokazala koliko je uporna kada si postavi cilj. Nakon izlaska iz emisije nastavila je graditi zdravije navike: redovito vježba, boravi u prirodi i živi aktivno, što rado dijeli i na društvenim mrežama. Planinarenja, treninzi i šetnje postali su dio njezine svakodnevice, a sada joj se u svemu tome pridružila i nova ljubav i zaruke.

