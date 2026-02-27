Što se krije iza ultimatuma Mađara? 'Postoji ozbiljan Orbanov predumišljaj...'

Mađarska pod vodstvom Viktora Orbána sve je agresivnija po pitanju ruske nafte koju, unatoč sankcijama protiv Rusije, i dalje prima. Nakon što je zapriječen transport ruske nafte preko naftovoda Družba koji prolazi ukrajinskim teritorijem (zbog oštećenja uslijed ratnih razaranja), alternativni pravac postao je morski put prema Hrvatskoj, a potom naftovodom JANAF-a do Mađarske.

Hrvatska strana usprotivila se transportu ruske sirove nafte kroz svoje cijevi. MOL je JANAF-u postavio ultimatum da omogući tranzit ruske nafte, a rok istječe danas, 27. veljače. U protivnom se prijeti tužbom za naknadu štete.

O svemu smo razgovarali s hrvatskim europarlamentarcem Toninom Piculom: treba li Hrvatska popustiti ili ostati dosljedna provođenju sankcija protiv Rusije? Ima li Mađarska čime ucjenjivati Hrvatsku i koji su skriveni motivi Orbánovih sve žešćih napada na Hrvatsku?

Za početak, podsjetio se pozadine sankcija prema Rusiji - da je EU zbog napada na Rusiju kroz više etapa smanjivala, a onda i zabranila rusku naftu. Pojedine zemlje, kao što je Mađarska, dobile su izuzeće od zabrane pa je ruska nafta donedavno to naših susjeda putovala naftovodom Družba.

Problem nastao s oštećenjem naftovoda Družba

Picula pojašnjava: "Oni mogu dobivaii rusku sirovu naftu putem kopnenih pravaca, to su takozvani dugoročni ugovori koje te zemlje imaju s Rusijom, odnosno njihovim naftnim kompanijama. Njima je dano limitirano izuzeće za nabavu nafte ruskog podrijetla dok se ne steknu uvjeti da se i one odreknu uvoza ruskih energenata. To je to na snazi već nekoliko godinaa. Međutim, problem je nastao ovoga trenutka kada je došlo do oštećenja naftovoda Družba kojim se oni opskrbljuju ruskom naftom u Ukrajini."

Dodao je da treba izraziti određenu sumnju kako je došlo do oštećenja naftovoda Družba u Ukrajini kojim je stizala ruska nafta do Mađarske.

'Postoji ozbiljan politički predumišljaj'

"Ako je doista tako da su Rusi u masovnim napadima na kompletnu energetsku infrastrukturu u Ukrajini pogodili i taj naftovod, onda doista Orbán još jednom zloupotrebljava rusku agresiju na Ukrajinu kako bi se prikazao kao da je on žrtva nečije agresije. On je brzo reagirao čak i upućivanjem vojske da mu čuva energetska postrojenja po Mađarskoj. To samo govori da postoji ozbiljan politički predumišljaj vlasti u Budimpešti uoči izbora. To je pravi kontekst ove priče", kaže Picula.

Dodaje da oni nastoji sebe prikazati kao jedinog zaštitnika autentičnih mađarskih interesa nasuprot Kijevu i tradicionalno nesklonoj europskoj birokraciji, zaboravljajući prije svega da je Mađarska članica Europske unije i da bi dobrim dijelom mađarska privreda prestala funkcionirati kada bi došlo do ozbiljnijih prekida između Mađarske i ostatka Europske unije.

Nafta geopolitički, a ne tehnički problem

Vračajući se na priču mađarskog ultimatuma Hrvatskoj ako se ne pusti cijevima Janafa ruska nafta i na njihov ultimatum koji istječe danas, rekao je da smatra da je to politički, ili čak geopolitički, a ne tehnički problem.

"JANAF puno puta demonstrirao da ima dovoljno tehničkih kapaciteta da prevozi naftu do Slovačke i do Mađarske. Smatram da je vrlo dvojbeno pravno uporište zahtjeva MOL-a za ovim izuzećem i prolazom ruske nafte. Oni tvrde da se radi o nesankcioniranoj ruskoj nafti, što je samo po sebi razlog da se obratimo pravnim stručnjacima, odnosno međunarodnim pravnim stručnjacima, i vidimo kakva je to nesankcionirana ruska nafta koja bi trebala biti prevezena kroz luku države koja se pridržava sankcija", smatra naš sugovornik.

'Hrvatska ne smije pristati na pritisak'

Navodi da je to ozbiljan problem i da da Hrvatska ne smije pristati na tu vrstu pritiska iz Budimpešte jer bi, prije svega, dovela u pitanje vlastitu vanjskopolitičku orijentaciju.

O eventualnim tužbama prema Hrvatskoj kaže da ne bi bilo prvi put da Hrvatska i Mađarska ulaze u pravne sporove zbog same Ine, funkcioniranja vlasništva i kontrole nad Inom.

"Ali nemojmo zaboraviti da je Mađarska već prije nekog vremena izrazila želju da sudjeluje u radu JANAF-a te je nudila određene ponude kako bi preuzela dio funkcioniranja JANAF-a. Hrvatska ni na koji način na to ne smije pristati. Dovoljno smo već napravili grešaka predajući nacionalnu naftnu industriju Budimpešti. Prema tome, ako treba ovu stvar razriješiti na nekom međunarodnom pravnom sudištu, neka tako bude", stav je Picule.

S obzirom na vezu MOL-a i INA-e, pitali smo može li mađarska tvrtka na ikoji način zagorčati život Ini?

"Mislim da se od Orbána ne bih ničemu čudio. Međutim, naravno da Orbán riskira da uđe u prostor u kojem bi i sam bio izložen dodatnim pritiscima koji ne bi bili samo hrvatski. Mislim da sada treba jednostavno izdržati ovu vrstu Orbánove aktivnosti do izbora, jer sve što radi ovog trenutka radi kako bi politički preživio. Za njega su ovo egzistencijalni izbori jer, s obzirom na sve što je radio u zadnjih desetak godina, ne može očekivati mirnu tranziciju u kojoj bi, nakon eventualnog gubitka izbora, postao šef oporbe koji sjedi u parlamentu. Mislim da se boji rezultata izbora koji bi eventualno nakon njega otkrili što je radio sa svojima u Mađarskoj zadnjih petnaestak godina", navodi Picula.

POGLEDAJTE VIDEO Vrijeme curi, što ako Hrvatska ne pristane na mađarski ultimatum? Energetski stručnjak: 'Treba biti oprezan'