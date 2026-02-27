Mogu li Mađari tužiti Hrvate zbog ruske nafte? Pravni stručnjak nam je otkrio scenarije

Napetosti između Hrvatske i Mađarske zbog energetskog rata ušao je u novu fazu nakon što je mađarski MOL pozvao Jadranski naftovod (JANAF) da hitno zajamči kako će omogućiti transport nesankcioniranih pošiljki ruske sirove nafte koje stižu morskim putem.

MOL je postavio rok - očekuju odgovor najkasnije do 27. veljače 2026. godine. U protivnom, MOL je zaprijetio da će se obratiti Europskoj komisiji i pokrenuti postupak, naveli su u svom priopćenju. Istovremeno je hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar u četvrtak izjavio da je JANAF je siguran i pouzdan partner.

"Janaf ima konkurentne cijene i u relativnom i u apsolutnom iznosu. Pogotovo jer je transportni put puno kraći putem JANAF-a, nego putem bilo kojeg drugog naftovoda za naše prijatelje u Mađarskoj i Slovačkoj. Što se tiče cijena, one su višestruko niže nego putem Družbe. Međutim, tu se pojavljuju i neka druga pitanja, a to je cijena ruske nafte koja je značajno jeftinija nego je mi svi ostali u Europskoj uniji nabavljamo", poručio je ministar iz Washingtona.

Podsjetimo, Mađarska i Slovačka zatražile su od Hrvatske da dopusti transport ruske nafte preko Jadranskog naftovoda. Značilo bi to nastavak dostave jeftine ruske nafte unatoč sankcijama.

'Ima temelja za ograničavanje tranzita nafte preko Hrvatske'

O zavrzlami oko nafte između Hrvatske i Mađarske razgovarali smo s odvjetnikom Petrom Petrićem koji je ujedno i stručnjak za arbitraže. On kaže da Hrvatska ima određeni pravni temelj ograničiti ili uvjetovati tranzit ruske nafte, ali samo ako to čini sukladno pravu EU.

"S obzirom da se radi o pravno političkom pitanju i EU normativnom okviru sankcija koji se kontinuirano mijenja ovisno o uvođenju novih sankcija i razvoju situacije, nemoguće je dati sigurnu procjenu", rekao je Petrić za net.hr.

Dodaje, s jedne strane relevantan okvir je pravo EU u dijelu koji se odnosi na odredbe o sankcijama i regulatornom ograničenju tranzita ruske nafte kroz nacionalnu infrastrukturu u okviru međunarodne obveze svake članice EU.

Pravo EU iznad nacionalnog prava

"A s druge strane istodobno su relevantne nacionalne regulatorne ovlasti nad nacionalnom infrastrukturom - naftovodom u državnom vlasništvu te nacionalni gospodarski interes. Pravno gledajući, obvezujuće pravo EU ima prvenstvo pred nacionalnim odredbama", dao je mišljenje Petrić.

Dodaje i ovo: "S druge strane, ako postoje izuzeća, ona nisu apsolutna obveza države da postupa protivno svojim interesima pod svaku cijenu."

Moguće i tužbe, ali tu su i rizici

Na pitanje, može li zbog svega jedna država tužiti drugu, odgovara da može, ali to ne znači da će dobiti ili izgubiti spor.

Na pitanje gdje se očekivano može tužiti, kaže da bi to bili prije svega Sud EU ili da se ide na Međunarodnu arbitražu (ICSID/UNCITRAL).

"Što pritom treba dokazati tužitelj? Prvo - da je postupanje tuženika nezakonito ili diskriminatorno, potom da mu je nastala šteta, zatim visinu štete te uzročnu vezu između štetnog postupanja i štete", kaže naš sugovornik.

U slučaju bilo kakve tužbe, troškove spora početno bi snosio tužitelj, a u konačnici strana koja bi izgubila spor. Na pitanje, ako bi Mađari podigli tužbu, ima li prostora za Hrvatsku da teret troška spora ili ako eventualno izgubi spor prebaci na EU, Petrić odgovara:

"Manje je vjerojatno da će EU automatski platiti odštetu. Bilo bi potrebno da svaka strana prije upuštanja u spor napravi procjenu rizika uspjeha u sporu pa nakon toga donese svoju odluku. Odgovor djelomično ovisi o političkoj i diplomatskoj procjeni."

