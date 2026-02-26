Što ako ne pristanemo na mađarski ultimatum? Energetski stručnjak: 'Treba biti oprezan'

Da kroz Hrvatsku treba prolaziti ruska nafta sada su jasnije i oštrije nego ikad poručili Mađari koji kasno popodne JANAF-u šalju i prijetnju i rok.

MOL se poziva na europske propise prema kojima je, u slučaju prekida opskrbe državi članici bez izlaza na more iz razloga na koje ona nema utjecaja, dopušten uvoz ruske sirove nafte morskim putem. Međutim i prije priopćenja ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje: nećemo pristati na ucjene i pritiske.

Sve je to za RTL Danas komentirao stručnjak za energetiku Davor Štern.

Kako gledate na svojevrsni ultimatum MOL-a i prijetnju da će tražiti naknadu štete?

Ultimatum nikad nije dobar i simpatičan i mislim da to nije način komuniciranja. No, ovdje treba biti oprezan jer ako se radi o nesankcioniranoj ruskoj nafti, to je prije svega pravno pitanje. Tu bi se moralo angažirati pravne stručnjake do sutra po tom ultimatumu da kažu koji je status ruske nafte. Naime, bilo je već 19 paketa sankcija prema Rusiji, među njima i stavke oko nafte, a kad ima puno izuzetaka u paketima, vjerojatno treba skupiti sve stručnjake iz trgovačkog i međunarodnog prava, prava mora, da se dogovore je li taj status nesankcionirane ruske nafte dozvoljiv da se provede JANAF-om.

Krši li JANAF zakon, kao što to tvrdi MOL, ako ne dopusti prolaz nesankcionirane ruske sirove nafte?

Ne može se tu puno govoriti jer njihov ultimatum je decidiran i dobro obrazložen kad ga čitate, no treba tu uključiti pravnu struku da odredi što je sankcionirana, a što nesankcionirana ruska nafta i da li se Hrvatska toga mora pridržavati. Mi jesmo suverena zemlja, međutim JANAF je međunarodni put. To možemo usporediti s trasom željeznice ili autoputom. Sada kada se zabrani prolaz tim putem, mora biti dobro promišljeno i obrazloženo. Nadam se da upravo sada sjede ljudi u Ministarstvu gospodarstva, pravosuđa i Vladi koji tome razgovaraju i koji će sutra donijeti konačnu odluku hoće li JANAF propustiti tu naftu ili ne.

Ultimatum je kratak, Hrvatska ima vremena do sutra. Ako dođe do mađarske tužbe, u kakvoj je poziciji Hrvatska?

Opet ovisno o tome kakva je nafta koja nije sankcionirana. Tu se može razno tumačiti, pravna struka ima često načine da prikaže stvari ovako ili onako. U tom slučaju MOL bi eventualno tužiti Europsku uniju ili OFAH ako ne daju suglasnost. Ali, ne traži se od njih ništa već od Hrvatske da propusti naftu i mi bismo trebali diplomatskim kanalima s Bruxellesom i Washingtonom vidjeti stav po tom pitanju. Ako potvrde da je sve okej, mi bismo morali tu naftu propustiti. Ako ne, Mađarska imam problem.