Stigla šokantna vijest za Real: Očaj u Madridu

Vratar Real Madrida Thibaut Courtois bit će izvan terena do šest tjedana zbog ozljede mišića noge, što će ga isključiti iz četvrtfinala Lige prvaka sljedećeg mjeseca protiv Bayern Münchena, što je još jedan udarac za španjolsku momčad.

"Nakon testova koje je danas na našem igraču Thibautu Courtoisu obavilo medicinsko osoblje Real Madrida, dijagnosticirana mu je ozljeda mišića desnog kvadricepsa. Njegovo stanje se prati", priopćio je Kraljevski klub u četvrtak.

Ozljeda pogoršava sve veću zabrinutost Real Madrida oko tjelesne spremnosti igrača, a ključni igrači Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Rodrygo i Eder Militao već se bore s ozljedama.

Ukrajinski vratar Andrij Lunin branit će umjesto Belgijanca, počevši od nedjeljnog derbija protiv Atletico Madrida u La Ligi.

