MOL postavio ultimatum Hrvatskoj, Šušnjar prije toga poručio: 'Nećemo pristati na ucjene!'

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar je tijekom službenog posjeta u Washingtonu upoznao američku administrciju i njihove ministrre, ali i druge dionike političkog života, s energetskim potencijalom i infrastrukturom Republike Hrvatske u koju se, kaže, zadnje vrijeme snažno ulaže.

"Ulažemo radi svojih potreba, ali i daleko iznad toga za potrebe naših susjeda i zemalja koje nemaju pristup moru. JANAF je siguran i pouzdan partner, ima konkurentne cijene i u relativnom i u apsolutnom iznosu. Pogotovo jer je transportni put puno kraći putem JANAF-a, nego putem bilo kojeg drugog naftovoda za naše prijatelje u Mađarskoj i Slovačkoj. Što se tiče cijena, one su višestruko niže nego putem Družbe. Međutim, tu se pojavljuju i neka druga pitanja, a to je cijena ruske nafte koja je značajno jeftinija nego je mi svi ostali u Europskoj uniji nabavljamo", istaknuo je ministar u četvrtak iz Washingtona.

Podsjetimo, Mađarska i Slovačka zatražile su od Hrvatske da dopusti transport ruske nafte preko Jadranskog naftovoda. Značilo bi to nastavak dostave jeftine ruske nafte unatoč sankcijama.

Poruka Mađarskoj i Slovačkoj

Šušnjar je pozvao partnere iz Europske unije, prije svega Mađarsku i Slovačku, da se odreknu ruskih fosilnih goriva kako bi i na taj način pokazali solidarnost prema Ukrajini i ukrajinskom narodu i kako bi se čim prije završila ruska agresija.

Govoreći o zahtjevu za dostavu ruke nafte, Šušnjar je naglasio kako je Hrvatska pouzdan partner u okviru Europske unije. No, ističe i da smo suverena država koja "ne mora postupati ni na čije pritiske".

"Poštovat ćemo međunarodno pravo, u kojem se nigdje ne govori da moramo nešto učiniti po pitanju dostave ruske nafte. Imamo partnerske odnose, postoje sankcije i režimi i Sjedinjenih Američkih Država i Europske komisije. Dosljedno ćemo provoditi naše partnerske politike i nećemo pristati na nikakve ucjene i bilo čije pritiske", upozorio je ministar gospodarstva.

Ističe da Hrvatska u ovim trenucima dokazuje svoju pouzdanost i kapacitete jer u ovom trenutku isporučuje naftu u Mađarsku.

"To je nafta ne-ruskog podrijetla i mislimo da na taj način treba nastaviti s opskrbom tržišta Mađarske i Slovačke neruskom naftom pa neće biti problema. Jamčimo kapacitete te da neće doći do povrede sigurnosti opskrbe tih zemalja", zaključio je u izjavi.

MOL postavio rok JANAF-u

U međuvremenu se oglasio mađarski MOL koji je pozvao JANAF da odmah pruži jamstvo kako će propustiti nesankcionirane pošiljke ruske sirove nafte koje stižu morem. Tvrde - prema sankcijama EU i SAD-a, hrvatski operater naftovoda mora to učiniti.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"MOL očekuje izravan odgovor od hrvatske tvrtke najkasnije do 27. veljače 2026. U slučaju odbijanja, MOL se može obratiti Europskoj komisiji i pokrenuti zahtjev za naknadu štete.

JANAF je odavno svjestan da su isporuke sirove nafte Mađarskoj i Slovačkoj putem naftovoda Družba prekinute. MOL je već dostavio relevantnu službenu dokumentaciju hrvatskoj strani. Propisi Europske unije su jasni: ako je isporuka ruske nafte cjevovodom prema državi članici bez izlaza na more prekinuta iz razloga na koje ta država nema utjecaja, tada je dopušten uvoz ruske sirove nafte morskim putem u tu državu članicu. Takvo je tumačenje u svojoj izjavi potvrdilo i nadležno tijelo mađarske vlade za provedbu sankcija.

Uredba ne sadrži nikakve preduvjete koji bi od MOL-a ili bilo kojeg drugog pogođenog operatera zahtijevali prethodno odobrenje ili potvrdu za to.

MOL-ova planirana nabava ruske sirove nafte koja se prevozi morem također je u potpunosti u skladu s američkim režimima sankcija. OFAC-ov režim sankcija javno je dostupan, kao i popis tvrtki kojima je dopušten prijevoz robe. Tvrtke koje je MOL angažirao za prijevoz i opskrbu ruskom sirovom naftom nisu niti na jednom američkom popisu ograničenja, uključujući OFAC-ov.

Prema relevantnim sankcijama EU i SAD-a, JANAF nema drugu mogućnost nego propustiti pošiljke ruske sirove nafte koje stižu morem. Sukladno tome, MOL hitno traži od JANAF-a da potvrdi da će prihvatiti pošiljke sirove nafte ruskog podrijetla koje se prevoze morem i koje su legalno uvezene prema pravilima sankcija EU i SAD-a.

MOL naglašava da JANAF trenutno ima dominantan položaj na rutama prijevoza sirove nafte do MOL-ovih rafinerija. Odbijanje pružanja potrebnih transportnih usluga stoga može predstavljati zlouporabu dominantnog položaja prema pravu tržišnog natjecanja EU. Ako JANAF i dalje odbija dati potvrdu transporta, MOL neće imati drugu mogućnost nego obratiti se nadležnim tijelima EU-a, uključujući Opću upravu za tržišno natjecanje Europske komisije.

MOL također napominje da će JANAF snositi pravnu i financijsku odgovornost za svaku financijsku štetu nastalu zbog kašnjenja u dolasku potvrde. MOL zadržava pravo podnijeti zahtjev za naknadu štete protiv JANAF-a", zaključuju iz MOL-a.

'Spremni smo osigurati sigurnost opskrbe Mađarskoj i Slovačkoj'

Premijer Andrej Plenković u četvrtak je već kazao kako je Hrvatska putem Jadranskog naftovoda i naftnoga terminala u Omišlju potpuno spremna osigurati opskrbu naftom Mađarske i Slovačke.

"Hrvatska putem Jadranskog naftovoda i našeg naftnoga terminala u Omišlju, već godinama vrlo jasno komunicira da je Jadranski naftovod u potpunosti spreman svojim kapacitetima osigurati sigurnost opskrbe naftom i Mađarskoj i Slovačkoj", rekao je Plenković.

Podsjetio je da je zajednički kapacitet dviju MOL-ovih rafinerija, u Mađarskoj i Slovačkoj, 14 milijuna tona godišnje, a da je Jadranski naftovod u poziciji sa svojim kapacitetima transportirati 15 milijuna tona godišnje.

"Dakle, može osigurati apsolutno svu naftu za energetsku sigurnost i Mađarske i Slovačke koja im je potrebna i taj naftovod nije nikako sekundaran, on svojim kapacitetima može biti i primarni naftovod i za Mađarsku i za Slovačku", rekao je.

"S obzirom da je u javnim prostoru nerijetko korištena komunikacija od strane predstavnika mađarske vlade, da je Jadranski naftovod sekundaran, da je nepouzdan, otklanjan obje te konstatacije - on može biti primaran i jedini, ako se tako odluči, i on je u svakom slučaju pouzdan", ustvrdio je Plenković.

Cilj je izbjeći energetsku krizu

Vode se, kako je rekao, razgovori s predstavnicima Janafa, naših ministarstva, predstavnicima Mađarske, Slovačke i Europske komisije, te je što se tiče cijene ona u skladu sa svim drugim cijenama za transport nafte.

"To znači, rekao je Plenković, "da Hrvatska, koja je susjedna zemlja Mađarskoj, a u širem susjedstvu i sa Slovačkom, šalje poruku javnostima te dvije zemlje da može osigurati svu potrebnu naftu na vrijeme kako ne bi dolazilo do bilo kakve energetske krize ili ugroze Mađarske ili Slovačke".

"Cijeli smisao jadranskog naftovoda je da pomogne rafinerijama u smislu dobave i opskrbe naftom, bilo da je riječ o Srbiji, Mađarskoj ili Slovačkoj", rekao je i dodao da će Hrvatska nastavljati dostavljati nerusku naftu.

Dodao je da je MOL naručio više tankera za sljedeće razdoblje te će svi oni dolaziti u Omišalj i ta nafta će biti transportirana u Mađarsku.

"Hrvatska je tu kao susjed, partner i prijatelj da osigura energetsku sigurnost i normalno funkcioniranje gospodarstva i Mađarske i Slovačke", rekao je i dodao da je ta poruka vrlo jasna, s obzirom da se trenutno ne odvija transport naftovodom Družba koji rusku naftu preko Ukrajine vodi prema Mađarskoj i Slovačkoj, zato što je oštećen u ratnim aktivnostima i to, kako je rekao, pogođen od strane Rusije, što je "vrlo jasno" utvrđeno na sastavku sa najvišim ukrajinskim dužnosnicima.

POGLEDAJTE VIDEO: Energetska drama: Kako smo ni krivi ni dužni postali heroji Monty Pythonovca i Mađarskoj rekli NE?