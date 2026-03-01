Dašak Švicarske kroz objektiv Hrvatice: Prizori Alpa, jezera i gradova kakve još niste vidjeli

Švicarska, zemlja visokih Alpa i bistrih jezera, poznata je po svojoj neutralnosti i sigurnosti. S četiri službena jezika, razvijenom infrastrukturom i bogatom kulturnom baštinom, privlači posjetitelje koji traže kombinaciju prirodnih ljepota i uređenog života.

U ovoj galeriji predstavljamo slike iz privatne arhive Petre Ivković, koja nam je podijelila najljepše prizore iz različitih dijelova države - od snježnih vrhova Alpa i slikovitih sela poput Grindelwalda, preko mirnih jezera poput Thuna i Ženevskog jezera, do povijesnih gradova kao što su Bern, Zürich i Ženeva, koji čuvaju bogatu kulturnu baštinu.