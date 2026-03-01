Ovako izgleda glavni trg u Teheranu nakon likvidacije vrhovnog vođe

Nakon vijesti o ubojstvu iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hameneija, na glavnom trgu u Teheranu okupilo se mnoštvo građana. Iranci su izašli na ulice nedugo nakon što su državni mediji potvrdili da je Hamenei ubijen u subotu u izraelsko-američkom napadu na Iran, dok regija tone u kaos.

Teheran je u međuvremenu uzvratio raketnim napadima na Izrael i pojedine zemlje Perzijskog zaljeva, dodatno podižući napetosti na Bliskom istoku.

Vlasti su službeno proglasile 40 dana žalosti za vođom koji je zemljom upravljao 37 godina, a tijekom tog razdoblja očekuju se komemoracije i masovna okupljanja diljem države.

Smrt iranskog vrhovnog vođe mogla bi predstavljati najveći izazov islamističkom režimu u gotovo 50 godina njegova postojanja, piše Politico, no to ne znači nužno i brzi kraj teokracije koja čvrsto kontrolira zemlju.

Iako Iran ima izabranog predsjednika, Masuda Pezeškijana, stvarna moć koncentrirana je u rukama vrhovnog vođe. Dosad je Islamska Republika doživjela samo jednu ovako veliku tranziciju, nakon smrti njezina osnivača, ajatolaha Ruholaha Homeinija 1989. godine.

Hamenei, čiju su smrt u subotu potvrdili iranski državni mediji, zasad nema očiglednog nasljednika. Bivši predsjednik Ebrahim Raisi godinama se smatrao favoritom za preuzimanje vodstva nakon Hameneija, no poginuo je u padu helikoptera 2024. godine.

