Najvažniji obrok u danu: Donosimo 20 ideja za doručak koji će vas pripremiti za dan

Doručak s pravom nosi titulu najvažnijeg obroka u danu. Nakon noćnog posta, tijelo treba kvalitetno gorivo kako bi pokrenulo metabolizam, stabiliziralo razinu šećera u krvi i osiguralo energiju za mentalne i fizičke izazove koji slijede. Idealan prvi obrok trebao bi biti uravnotežena kombinacija proteina za dugotrajnu sitost, složenih ugljikohidrata za energiju te zdravih masti koje su ključne za zdravlje mozga i srca, piše Sammi Brondo.

Preskakanje doručka često vodi do prejedanja kasnije tijekom dana i žudnje za nezdravim grickalicama. S druge strane, odabir pravih namirnica ujutro može poboljšati koncentraciju, povećati produktivnost i postaviti pozitivan ton za ostatak dana.

Prolistajte galeriju i otkrijte hranjive i ukusne doručke koji će vas pripremiti za dan.