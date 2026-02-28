FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TKO IH NE BI PRIMIJETIO? /

Dame u smeđim nijansama zasjenile su sve na špici: Jedna je posebno istaknula noge

Dame u smeđim nijansama zasjenile su sve na špici: Jedna je posebno istaknula noge
Foto: Bojan Bogdanić/ eZadar
1 /40
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ugodno i sunčano vrijeme u Zadru ponovno je izmamilo brojne građane na špicu, koja je bila središte zbivanja. Riva i trg vrvjeli su prolaznicima, dok su se terase kafića brzo popunjavale. U mnoštvu raznih odjevnih kombinacija posebno su se istaknule vedre dame u smeđim nijansama koje su plijenile poglede. Dok su neki građani prošetali gradom u kaputima i zimskim jaknama, ostali su već prešli na proljetnu garderobu. 

Fotograf Bojan Bogdanić je za portal eZadar zabilježio tko se sve našao u centru grada. Pogledajte u galeriji.

28.2.2026.
16:28
Hot.hr
Bojan Bogdanić/eZadar
Zadarska špicašpicaZadar
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx