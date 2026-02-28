Dame u smeđim nijansama zasjenile su sve na špici: Jedna je posebno istaknula noge

Ugodno i sunčano vrijeme u Zadru ponovno je izmamilo brojne građane na špicu, koja je bila središte zbivanja. Riva i trg vrvjeli su prolaznicima, dok su se terase kafića brzo popunjavale. U mnoštvu raznih odjevnih kombinacija posebno su se istaknule vedre dame u smeđim nijansama koje su plijenile poglede. Dok su neki građani prošetali gradom u kaputima i zimskim jaknama, ostali su već prešli na proljetnu garderobu.

Fotograf Bojan Bogdanić je za portal eZadar zabilježio tko se sve našao u centru grada. Pogledajte u galeriji.