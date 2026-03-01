Iranci lansirali balističke rakete na ponos Trumpove mornarice? Stigao oštar odgovor Amerike

Iranska revolucionarna garda (IRGC) tvrdi da je napala američki nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln s četiri balističke rakete, javljaju iranski državni mediji, a prenosi BBC.

Središnje zapovjedništvo američke vojske (CENTCOM) demantiralo je tvrdnje Iranske Revolucionarne garde o uspješnom raketnom napadu na nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln, nazivajući ih lažima. U objavi na društvenoj mreži X naveli su da brod nije pogođen i da se operacije nastavljaju.

'Lincoln nije pogođen'

"Iranska Revolucionarna garda tvrdi da je balističkim projektilima pogodila USS Abraham Lincoln. Laž", stoji u priopćenju CENTCOM-a. "Lincoln nije pogođen. Lansirani projektili nisu se čak ni približili", dodali su.

Unatoč tvrdnjama iranske Revolucionarne garde, USS Abraham Lincoln nastavlja sa svojim redovnim aktivnostima u regiji. "Lincoln nastavlja lansirati zrakoplove u potporu neumoljivoj kampanji CENTCOM-a za obranu američkog naroda eliminiranjem prijetnji iranskog režima", zaključili su.

🚫Iran’s IRGC claims to have struck USS Abraham Lincoln with ballistic missiles. LIE.

✅The Lincoln was not hit. The missiles launched didn’t even come close. The Lincoln continues to launch aircraft in support of CENTCOM’s relentless campaign to defend the American people by… pic.twitter.com/AjaeHMemtA — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

Među najvećim ratnim brodovima u povijesti

Nuklearni nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln (CVN-72) jedan je od najsloženijih i najmoćnijih ratnih brodova ikada izgrađenih. Kao član klase Nimitz, ovaj brod predstavlja okosnicu projekcije sile Ratne mornarice Sjedinjenih Američkih Država već više od tri desetljeća, kombinirajući goleme dimenzije, nuklearni pogon i napredne borbene sustave u jedinstvenu ploveću zračnu bazu.

USS Abraham Lincoln dug je 332,8 metara, s maksimalnom širinom palube od gotovo 77 metara, dok mu je gaz oko 11,5 metara. Puni deplasman prelazi 100.000 tona, čime se svrstava među najveće ratne brodove u povijesti pomorstva. Trup i nadgrađe izrađeni su od visokočvrstog čelika, projektiranog da izdrži ekstremna opterećenja, borbena oštećenja i dugotrajne operacije na otvorenom moru.

Letna paluba, presvučena specijalnim protukliznim i toplinski otpornim slojevima, dimenzionirana je za istodobne operacije lansiranja i prihvata zrakoplova, čak i u uvjetima visokog tempa borbenih djelovanja.

Srce broda čine dva nuklearna reaktora tipa A4W, koje je razvio Westinghouse. Oni proizvode paru za pogon četiri parne turbine povezane s četiri propelerske osovine, ukupne snage oko 260.000 konjskih snaga. Takav pogon omogućuje brodu brzinu veću od 30 čvorova (preko 55 km/h).

Na brodu stalno boravi oko 5.600 članova osoblja, uključujući brodsku posadu i zrakoplovno krilo. USS Abraham Lincoln funkcionira poput manjeg grada: ima vlastite elektrane, sustave za desalinizaciju mora (koji proizvode stotine tisuća litara pitke vode dnevno), bolnicu s operacijskim salama, radionice, skladišta streljiva i goriva te napredne komunikacijske centre.

Naoružan raketama Tomahawk

Primarna borbena vrijednost nosača leži u njegovom Carrier Air Wingu, koji može brojati do 90 zrakoplova i helikoptera. Standardna konfiguracija uključuje višenamjenske borbene avione F/A-18 Hornet i Super Hornet, zrakoplove za rano upozoravanje E-2 Hawkeye, letjelice za elektroničko ratovanje EA-18G Growler te helikoptere MH-60 Seahawk.

Na Lincolnu su najnoviji "nevidljivi" zrakoplovi F-35, koji imaju sposobnost izbjegavanja neprijateljskih radara. Udarna skupine ovog nosača aviona sastoji se od tri razarača naoružana krstarećim projektilima Tomahawk, a obično je prati i podmornica na nuklearni pogon.

Iako se oslanja na pratnju cijele borbene skupine, USS Abraham Lincoln posjeduje vlastite sustave samoobrane. Oni uključuju RIM-7 Sea Sparrow, RIM-116 RAM raketne sustave kratkog dometa te Phalanx CIWS topničke sustave za blisku obranu od projektila i zrakoplova.

Brod je opremljen i nizom radara i senzora, uključujući AN/SPS-48E trodimenzionalni radar za nadzor zračnog prostora, AN/SPS-49 radar dugog dometa te napredne sustave elektroničkog ratovanja i protumjera poput AN/SLQ-32 i protutorpednog sustava Nixie.

Prema satelitskim snimkama koje je potvrdio BBC Verify, nosač je zadnji put snimljen 15. veljače uz obalu Omana.