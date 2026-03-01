Iranci lansirali balističke rakete na ponos Trumpove mornarice? Stigao oštar odgovor Amerike
Iranska revolucionarna garda (IRGC) tvrdi da je napala američki nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln s četiri balističke rakete, javljaju iranski državni mediji, a prenosi BBC.
Središnje zapovjedništvo američke vojske (CENTCOM) demantiralo je tvrdnje Iranske Revolucionarne garde o uspješnom raketnom napadu na nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln, nazivajući ih lažima. U objavi na društvenoj mreži X naveli su da brod nije pogođen i da se operacije nastavljaju.
'Lincoln nije pogođen'
"Iranska Revolucionarna garda tvrdi da je balističkim projektilima pogodila USS Abraham Lincoln. Laž", stoji u priopćenju CENTCOM-a. "Lincoln nije pogođen. Lansirani projektili nisu se čak ni približili", dodali su.
Unatoč tvrdnjama iranske Revolucionarne garde, USS Abraham Lincoln nastavlja sa svojim redovnim aktivnostima u regiji. "Lincoln nastavlja lansirati zrakoplove u potporu neumoljivoj kampanji CENTCOM-a za obranu američkog naroda eliminiranjem prijetnji iranskog režima", zaključili su.
Među najvećim ratnim brodovima u povijesti
Nuklearni nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln (CVN-72) jedan je od najsloženijih i najmoćnijih ratnih brodova ikada izgrađenih. Kao član klase Nimitz, ovaj brod predstavlja okosnicu projekcije sile Ratne mornarice Sjedinjenih Američkih Država već više od tri desetljeća, kombinirajući goleme dimenzije, nuklearni pogon i napredne borbene sustave u jedinstvenu ploveću zračnu bazu.
USS Abraham Lincoln dug je 332,8 metara, s maksimalnom širinom palube od gotovo 77 metara, dok mu je gaz oko 11,5 metara. Puni deplasman prelazi 100.000 tona, čime se svrstava među najveće ratne brodove u povijesti pomorstva. Trup i nadgrađe izrađeni su od visokočvrstog čelika, projektiranog da izdrži ekstremna opterećenja, borbena oštećenja i dugotrajne operacije na otvorenom moru.
Letna paluba, presvučena specijalnim protukliznim i toplinski otpornim slojevima, dimenzionirana je za istodobne operacije lansiranja i prihvata zrakoplova, čak i u uvjetima visokog tempa borbenih djelovanja.
Srce broda čine dva nuklearna reaktora tipa A4W, koje je razvio Westinghouse. Oni proizvode paru za pogon četiri parne turbine povezane s četiri propelerske osovine, ukupne snage oko 260.000 konjskih snaga. Takav pogon omogućuje brodu brzinu veću od 30 čvorova (preko 55 km/h).
Na brodu stalno boravi oko 5.600 članova osoblja, uključujući brodsku posadu i zrakoplovno krilo. USS Abraham Lincoln funkcionira poput manjeg grada: ima vlastite elektrane, sustave za desalinizaciju mora (koji proizvode stotine tisuća litara pitke vode dnevno), bolnicu s operacijskim salama, radionice, skladišta streljiva i goriva te napredne komunikacijske centre.
Naoružan raketama Tomahawk
Primarna borbena vrijednost nosača leži u njegovom Carrier Air Wingu, koji može brojati do 90 zrakoplova i helikoptera. Standardna konfiguracija uključuje višenamjenske borbene avione F/A-18 Hornet i Super Hornet, zrakoplove za rano upozoravanje E-2 Hawkeye, letjelice za elektroničko ratovanje EA-18G Growler te helikoptere MH-60 Seahawk.
Na Lincolnu su najnoviji "nevidljivi" zrakoplovi F-35, koji imaju sposobnost izbjegavanja neprijateljskih radara. Udarna skupine ovog nosača aviona sastoji se od tri razarača naoružana krstarećim projektilima Tomahawk, a obično je prati i podmornica na nuklearni pogon.
Iako se oslanja na pratnju cijele borbene skupine, USS Abraham Lincoln posjeduje vlastite sustave samoobrane. Oni uključuju RIM-7 Sea Sparrow, RIM-116 RAM raketne sustave kratkog dometa te Phalanx CIWS topničke sustave za blisku obranu od projektila i zrakoplova.
Brod je opremljen i nizom radara i senzora, uključujući AN/SPS-48E trodimenzionalni radar za nadzor zračnog prostora, AN/SPS-49 radar dugog dometa te napredne sustave elektroničkog ratovanja i protumjera poput AN/SLQ-32 i protutorpednog sustava Nixie.
Prema satelitskim snimkama koje je potvrdio BBC Verify, nosač je zadnji put snimljen 15. veljače uz obalu Omana.