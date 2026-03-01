U večeri koja je bila posvećena preminuloj zvijezdi, Robbie, Rosalia, Kelly i Harry ukrali svu pažnju

Najistaknutiji predstavnici britanske i svjetske glazbene scene okupili su se posljednjeg dana veljače u dvorani Co-op Live u Manchesteru na 46. dodjeli glazbenih nagrada BRIT.

Po prvi put u svojoj gotovo 50-godišnjoj povijesti, ceremonija je održana izvan Londona, no preseljenje na sjever Engleske nije umanjilo glamur crvenog tepiha. Večer je bila ispunjena proslavom glazbenih postignuća, emotivnim posvetama i nastupima koji su izazvali brojne komentare.

Večer posveta i glazbenih legendi

Posebnu pozornost privukao je trenutak kada su Sharon (73) i Kelly Osbourne (41) izašle na pozornicu. Prisustvovale su ceremoniji kako bi u ime pokojnog Ozzyja Osbournea preuzele nagradu za životno djelo, a Sharon je suprugu odala počast emotivnim govorom.

Ceremoniju je obilježila i glazbena posveta legendarnom Ozzyju, koju je predvodio Robbie Williams (52), izvevši neke od njegovih najvećih hitova u vlastitom aranžmanu. Među uzvanicima se našla i obitelj Gallagher. Noel Gallagher (58), dobitnik prestižne nagrade za tekstopisca godine, proslavio je svoj uspjeh u društvu sina Lennona, potvrdivši svoj status jednog od najvažnijih britanskih glazbenih autora.

Nakon trogodišnjeg izbivanja, na pozornicu BRIT nagrada vratio se i engleski glazbenik i glumac Harry Styles (32), što je izazvalo oduševljenje publike i potvrdilo njegov status jedne od najvećih svjetskih zvijezda. Njegov povratak bio je jedan od najiščekivanijih trenutaka večeri.

Među međunarodnim gostima istaknula se i španjolska glazbenica Rosalía (33), čiji je nastup bio jedno od najupečatljivijih glazbenih izdanja te večeri. Svojom energijom i originalnošću potvrdila je zašto je jedna od vodećih svjetskih glazbenih inovatorica. Rosalía je večer zaokružila osvajanjem nagrade za najbolju međunarodnu izvođačicu.

Nove glazbene nade

Apsolutna pobjednica večeri bila je Olivia Dean (26), koja je osvojila čak četiri nagrade, uključujući one za izvođačicu i album godine. Mlada britanska glazbenica time je potvrdila svoj status nove zvijezde na glazbenoj sceni, a njezina dominacija na dodjeli najavila je blistavu karijeru.

Među zapaženim trenucima istaknuo se i onaj bivše članice grupe Little Mix, Jade Thirlwall (33), koja je iskoristila priliku da najavi svoju "solo eru", izazvavši veliko zanimanje medija i obožavatelja. Irska kantautorica CMAT također je privukla pažnju svojim nastupom.