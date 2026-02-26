Šušnjarova 'tajna' o nafti izazvala buru: Dokaz hrvatskog utjecaja, ali koja će biti cijena?

Objava ministra gospodarstva Ante Šušnjara, u kojoj 'otkriva tajnu' da nafta Jadranskim naftovodom (JANAF) već teče prema Mađarskoj i Slovačkoj, izazvala je živu raspravu na hrvatskom Redditu. Iako je vijest sama po sebi strateški važna, komentari korisnika brzo su prerasli tehnička pitanja i dotakli se mnogo dubljih tema, od nacionalnog ponosa do žestoke debate o suverenosti Hrvatske.

Šušnjarova objava stigla je u jeku velike energetske krize u središnjoj Europi, nakon što je krajem siječnja 2026. godine potpuno obustavljen tranzit ruske nafte južnim krakom naftovoda 'Družba'.

Dok je Ukrajina za prekid okrivila ruske napade dronovima, Mađarska i Slovačka optužile su Kijev za 'političku ucjenu'. U takvoj napetoj situaciji, Šušnjarova poruka iz Sjedinjenih Američkih Država bila je svojevrsni javni 'šah-mat', kojim je Hrvatska potvrdila da je JANAF operativan i spreman kao alternativa ruskoj nafti, čime je umanjila pritisak mađarskih i slovačkih dužnosnika koji su upozoravali na energetski kolaps.

Ponos na 'kiflicu' i energetski 'trollist'

Prve reakcije na Redditu bile su uglavnom pozitivne i duhovite. Ministrov izraz 'hrvatski energetski trolist' (plin, nafta i potencijalna nuklearna energija) odmah je postao predmet šala, a jedan korisnik ga je ispravio u 'trollist', aludirajući na uspješno političko manevriranje. Mnoge je obradovala strateška pozicija u kojoj se Hrvatska našla, što se najbolje vidi u najpopularnijem komentaru:

'Podcjenjuju ljudi kiflicu, ali čak mi se čini ok.' Na to se nadovezao i drugi korisnik s mišljenjem: 'Meni je kiflica što dalje vrijeme ide sve više okej.'

Ovakvi komentari odražavaju osjećaj ugodnog iznenađenja i nacionalnog ponosa zbog činjenice da se Hrvatska, unatoč svojoj veličini, uspjela pozicionirati kao ključan energetski igrač u regiji. Kratke poruke poput "Šušnjar W" (W kao "win" ili pobjeda) dodatno su potvrdile odobravanje zajednice prema ovom potezu Vlade.

Je li Hrvatska uistinu suverena?

Ipak, idiličnu sliku ubrzo je narušio jedan oštro kritičan komentar koji je dobio velik broj negativnih glasova, ali i pokrenuo najžešću raspravu. Korisnik je ustvrdio da Hrvatska nema ni "S od suverenosti", tvrdeći da ministri "idu po upute" u SAD i Izrael. Ova opaska podijelila je zajednicu i otvorila Pandorinu kutiju pitanja o vanjskoj politici i neovisnosti.

Na jednoj strani našli su se oni koji su branili Vladinu politiku, tvrdeći da je u današnjem svijetu savezništvo sa Zapadom, prvenstveno SAD-om, jedini razuman put za malu zemlju.

"Da pogodim, suverenost po tebi je svrstavanje na stranu Rusije, Irana, Kube i drugih rajeva na zemlji?" upitao je jedan korisnik, dok je drugi bio još izravniji: 'Čuj zemlja od ni četiri milje ljudi da baljezga o suverenitetu, pa jedna Njemačka ga nema. Jedini tko na ovom svijetu miriše suverenitet su USA i Kina, ostalo su pričice za malu djecu.'

'Suverenost znači da nisi kmet'

S druge strane, kritičari su tvrdili da prava suverenost znači balansiranje između velikih sila, a ne bespogovorno svrstavanje. "Suverenost znači da nisi kmet", napisao je jedan komentator, navodeći primjere Mađarske, Slovenije i Irske kao država koje se znaju "postaviti" i štititi vlastite interese. Rasprava je postala toliko žustra da su se argumenti sveli na osobne razine, spominjući "stockholmski sindrom" i optužujući jedni druge za naivnost ili podložnost propagandi.

Na kraju, objava o protoku nafte kroz JANAF pokazala je kako jedno tehničko i strateško pitanje može poslužiti kao okidač za dublju, emotivnu raspravu o nacionalnom identitetu i mjestu Hrvatske u složenom geopolitičkom okruženju.

Dok jedni u tome vide pobjedu i dokaz rastućeg utjecaja, drugi ostaju skeptični, pitajući se koja je cijena takvog pozicioniranja.

