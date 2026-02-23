Ante Šušnjar pohvalio se da putuje u Ameriku pa zagolicao: 'Otkrit ću vam veliku tajnu...'

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar pohvalio se na X-u kako putuje u SAD i ostavio poduži post na engleskom jeziku.

"Tijekom sljedećih nekoliko dana bit ću u Sjedinjenim Državama na sastancima s američkim dužnosnicima, institucijama i vodećim ljudima u industriji. Ključni prioritet je predstaviti hrvatsku infrastrukturu za transport plina i nafte kao stup regionalne energetske sigurnosti.

Over the next few days, I will be in the United States for meetings with U.S. officials, institutions, and industry leaders. A key priority is to present Croatia’s gas and oil transport infrastructure as a pillar of regional energy security.



Croatia’s energy triad - gas, oil,… pic.twitter.com/xUAIBDBavf — Ante Šušnjar (@susnjar_a) February 23, 2026

Hrvatska energetska trijada - plin, nafta i, nadamo se uskoro, nuklearna energija - zapadna je po izboru i strategiji. A ako su uvjeti ispravni, otvoreni smo za to da je učinimo još jačom američkom (govorimo o partnerskoj zemlji, zar ne?).

Drugi govore o "suverenitetu", a istovremeno ostaju ovisni o ruskim izvorima u sva tri. Mi biramo otpornost, saveznike i stvarnu sigurnost", stoji u objavi i dodaje:

"P.S. Otkrit ću vam veliku tajnu, nafta koja je u skladu sa sankcijama EU i propisima OFAC-a TRENUTNO TEČE kroz Adria Pipeline i vjerojatno je već stigla do naših prijatelja i saveznika u Mađarskoj i Slovačkoj. Naša infrastruktura isporučuje i može to nastaviti činiti", piše Šušnjar.

POGLEDAJTE VIDEO: Mađarima je odjednom dobar i JANAF, objava Šušnjara pokrenula lavinu: 'Hvala ti, Hrvatska'