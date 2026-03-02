Treći dan rata! Hezbollah napao Izrael, Iran poručio: 'Nema pregovora sa SAD-om'

Sjedinjene Američke Države i Izrael u subotu ujutro napale su Iran, ciljajući iransko vodstvo. Teheran je ubrzo uzvratio balističkim projektilima napavši Izrael te američke vojne baze u Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinu, Iraku i Jordanu.

U napadima je poginuo iranski ajatolah, Ali Hamenei i bivši iranski predsjednik Mahmud Ahmadinedžad. Donald Trump objavio je kako je u jednom udaru ubijeno 48 visokih iranskih dužnosnika. Tri Hrvata napustila su Iran, a Veleposlanstvo je ranije evakuirano. Iranska nacionalna garda tvrdila je da je s četiri projektila pogodila američki nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln te da su ubili preko 500 američkih vojnika. Amerikanci to negiraju. Trump tvrdi da su potopili devet iranskih ratnih brodova. Netanyahu je najavio još žešće napade na Teheran dok Trump kaže kako Iranci pristaju na pregovore. Američka vojska tvrdi da je uništila sjedište snaga iranske Revolucionarne garde. U sukob se uključila i Velika Britanija te Francuska i Njemačka koji su poručili da će "poduzeti korake" kako bi zaštitili svoje nacionalne interese i interese saveznika u regiji.

Izrael i SAD u subotu ujutro pokrenuli napade na Iran

Iran uzvratio napadom na američke vojne baze i saveznike u regiji

Ubijen ajatolah i bivši predsjednik Irana

Eliminirano 48 visokih iranskih dužnosnika

Raste broj poginulih u napadima diljem Bliskog istoka

Tri Hrvata napustila Iran, Veleposlanstvo ranije evakuirano

Iranci pristali na pregovore

U sukob se uključila i Velika Britanija, Njemačka i Francuska

Najnovije informacije:

Iran: Nema pregovora sa SAD-om

5.30 - Iranski šef sigurnosti kaže da zemlja nije voljna pregovarati sa SAD-om, koji napada Iran od subote.

U sukob se uključio Hetbollah

2.30 - Izrael i Hezbollah potvrđuju međusobne napade

Izraelska vojska izjavila je da je započela napade na iranski poduprtu militantnu skupinu Hezbollah na lokacijama diljem Libanona. Eksplozije su se čule u južnim predgrađima libanonskog glavnog grada Bejruta.

Načelnik glavnog stožera Izraelskih obrambenih snaga rekao je:

"Hezbollah je preko noći započeo kampanju protiv Izraela i u potpunosti je odgovoran za svaku eskalaciju. Svaki neprijatelj koji prijeti našoj sigurnosti platit će visoku cijenu - nećemo dopustiti da se narodu Izraela i našoj sjevernoj granici nanese ikakva šteta."

Otprilike u isto vrijeme, Hezbollah je u vlastitoj izjavi rekao da je lansirao rakete i dronove prema Izraelu kao odmazdu za ubojstvo iranskog vrhovnog vođe jučer. U izjavi stoji:

"Kao odmazdu za čistu krv Čuvara muslimana, Njegove eminencije velikog ajatolaha Imama Sayyeda Alija Hosseinija Hamneija... i u obranu Libanona i njegovog naroda, te u okviru odgovora na ponovljene izraelske agresije, Islamski otpor je u ponoć između nedjelje i ponedjeljka, 2. ožujka 2026., salvom preciznih raketa i rojem dronova ciljao raketnu obrambenu lokaciju Mishmar HaCarmel koja pripada izraelskoj neprijateljskoj vojsci južno od okupiranog grada Haife."

Eksplozije su se mogle čuti u izraelskom gradu Tel Avivu, bez upozorenja na zračnu uzbunu.