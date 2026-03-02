FREEMAIL
JEDAN UHIĆEN /

Napali svećenika i okupljene Hrvate, vikali 'ustašo', stigla reakcija iz EU

Napali svećenika i okupljene Hrvate, vikali 'ustašo', stigla reakcija iz EU
Foto: Screenshot 'X'

Izaslanstvo Europske unije pozvalo je nadležne vlasti na temeljitu istragu i poduzimanje odgovarajućih mjera kako bi se osigurala sigurnost i očuvala tolerancija

2.3.2026.
15:04
Hina
Screenshot 'X'
Izaslanstvo Europske unije u Bosni i Hercegovini osudilo je jučerašnji napad na katoličkog svećenika i okupljene Hrvate koji su obilježavali 32. obljetnicu raspuštanja ratnog logora u Jablanici gdje su za vrijeme rata 1990-ih Hrvate zatočili pripadnici bošnjačke Armije BiH

Tijekom mise kolona vozila s ratnim zastavama Armije BiH kružila je oko crkve, a nakon toga dvojica nepoznatih počinitelja verbalno su napala don Marina Marića, nazivajući ga pogrdnim imenima uključujući „ustašo“. Napad je prijavljen policiji, a jedan od počinitelja je uhićen. Tužitelji su okarakterizirali slučaj kao izazivanje nacionalne i vjerske mržnje.

Izaslanstvo Europske unije pozvalo je nadležne vlasti na temeljitu istragu i poduzimanje odgovarajućih mjera kako bi se osigurala sigurnost i očuvala tolerancija. 

Županijski odbor HDZ-a BiH je oštro osudio napad pozvavši vlasti na hitnu reakciju i sankcioniranje počinitelja. Napad je uznemirio hrvatsku zajednicu u Jablanici, koja je u ratu doživjela progon, te je počinjeno više ratnih zločina. 

