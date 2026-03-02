FREEMAIL
Jedan od američkih gradova odbija ugostiti Svjetsko prvenstvo: Mundijal je pod velikim upitnikom

×
Foto: Ron Sachs/CNP/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Lokalni upravni odbor odbio je odobriti dozvolu o korištenju gradskih javnih službi bez financijske garancije

2.3.2026.
16:35
Sportski.net
Ron Sachs/CNP/SplashNews.com/Splash/Profimedia
Ulaskom u mjesec ožujak Svjetsko prvenstvo približilo nam se na svega nekoliko mjeseci, ali što je turnir bliže to su i problemi veći. 

Stadion Gillette u Foxboroughu (Massachusetts) trebao bi biti domaćin pet utakmica grupne faze, jednog susreta šesnaestine finala te prvog četvrtfinala koje je na rasporedu 9. srpnja. No, čini se da će FIFA morati tražiti novi stadion koji će ugostiti te utakmice jer Foxborough prijeti blokadom utakmica ako netko ne pokrije troškove sigurnosti.

Naime, lokalni upravni odbor odbio je odobriti dozvolu o korištenju gradskih javnih službi bez financijske garancije te su članovi odbora izjavili kako to nije odgovornost grada. Foxborough je procijenio da će troškovi policije i javne sigurnosti tijekom turnira iznositi oko 7,8 milijuna dolara, a da grad jednostavno nema toliko novaca za platiti ih unaprijed.

Raspodjela tog novca na 18.000 stanovnika imala bi ozbiljne posljedice po osnovne javne usluge. Grad smatra da bi taj trošak onemogućio da se adekvatno plaćaju bitne profesije, poput policije i vatrogasaca, ali i učitelja. 

Odbor do 17. ožujka mora izdati odgovarajuću dozvolu kako bi se osigurale sigurnosne mjere za period Svjetsko prvenstva, no i dalje se ne zna tko će sve to platiti. Ako na to bude prisiljen grad, njegovi mještani, poduzetnici i lokalni obrtnici planiraju u potpunosti blokirati odigravanje utakmica.

POGLEDAJTE VIDEO: Gonzalo Garcia o remiju Hajduka u Varaždinu

