Blokirane ceste i sukobi! Svi se to boje izgovoriti naglas: SP 2026 je ugrožen

Nešto više od tri i pol mjeseca ostalo je do početka svjetskog nogometnog prvenstva, a val nasilja u Meksiku, jednom od domaćina, potaknut mafijaškim obračunima u Guadalajari, postavlja pitanje o sigurnosti i spremnosti te zemlje da bude domaćin Mundijala zajedno sa SAD-om i Kanadom. Više Kristina Livaja.

Zapaljeni automobili, blokirane ceste, sukobi...

Meksiko uoči Svjetskog prvenstva ne izgleda dobro.

Val nasilja potaknut mafijaškim obračunima u Guadalajari nakon likvidacije vođe meksičkog narkokartela - otvorio je pitanje sigurnosti i spremnosti Meksika da bude jedan od domaćina nadolazećeg prvenstva.

"Naravno da ovih dana pratimo i analiziramo situaciju u Meksiku, ali želim odmah reći da imamo potpuno povjerenje u Meksiko, u predsjednicu Sheinbaum i u vlasti i uvjereni smo da će sve ispasti na najbolji mogući način", rekao je Gianni Infantino, predsjednik FIFA-e.

Postoje li jamstva?

A u to je sigurna i meksička predsjednica Claudia Sheinbaum koja uvjerava da nema razloga za brigu.

"Koja jamstva postoje da će se Svjetsko prvenstvo održati na ovom mjestu?"

"Sva. Postoje sva jamstva, apsolutno sva."

"Postoji li ikakav rizik za posjetitelje?"

"Ne, nema nikakvog rizika."

Stadion Akron u Guadalajari ugostit će četiri utakmice grupne faze. Ostali gradovi domaćini su Ciudad de Mexico i Monterrey u kojem će igrati reprezentacija Bolivije.

"Poduzimamo sve potrebne mjere kako bi meksička vlada mogla jamčiti sigurnost naše delegacije, a posebno naših navijača, koji će, upozoravam, biti istaknuti i vidljivi", rekao je Fernando Costa, predsjednik Bolivijskog nogometnog saveza.

Pripreme se zasad nastavljaju prema planu, no stanje u Meksiku trenutačno izgleda ovako - uz eksplozije.

