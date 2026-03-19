Uznemirujuće stvorenje ulovljeno kod Dubrovnika: 'Otrov izaziva paralizu i smrt'

Srebrnopruga napuhača ponovno ulovljena kod Dubrovnika, a nekoliko dana kasnije ulovljena je i u splitskom akvatoriju. Riječ je o izuzetno otrovnoj ribi, koja sadrži otrov tetrodotoksin.

Nakon konzumacije riba može izazvati teške zdravstvene tegobe, a ponekad i smrt. Osim otrova, ova vrsta ima i snažnu čeljust s vrlo oštrim zubima, pa i ugriz može uzrokovati ozbiljne ozljede. S ribom treba rukovati pažljivo i po mogućnosti izbjegavati izravan kontakt upozorili su iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo.

Srebrnopruga napuhača je još uvijek rijedak posjetitelj u Jadranskom moru, ali njezina brojnost bi se s vremenom mogla povećavati. To je još jedna u nizu invazivnih vrsta koje se ubrzano šire u Jadranu.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

"Prirodno je rasprostranjena u tropskim predjelima Indijskog i Tihog oceana. U Sredozemnom moru prvi je put zabilježena 2003. godine uz jugoistočnu obalu Turske, nakon čega se postupno širila istočnim Mediteranom", rekao je za Dubrovački vjesnik dr. sc. Valter Kožul, znanstvenik u Institutu za more i priobalje.

"Riječ je o vrsti koja je u Mediteran dospjela kroz Sueski kanal. Njezin organizam sadrži iznimno snažan paralitički otrov tetrodotoksin, koji je najviše koncentriran u jetri, gonadama, probavnom traktu i koži. Otrov blokira živčani sustav, izaziva paralizu i smrt te se ne uništava termičkom obradom", objasnio je znanstvenik.

S Instituta su zamolili da ih svatko tko se susretne s ovom ribom obavijesti jer pažljivo prate njezinu pojavnost u Jadranu.

