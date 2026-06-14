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NEVJEROJATNIH 1200 KVADRATA /

Šivali je nasred ulice u New Yorku: Divovska hrvatska zastava spremna je za Vatrene!

Nakon što je potrgana prilikom razvlačenja, najveća hrvatska zastava od 1200 četvornih metara zašivena je u New Yorku na ulici i spremna je za prvu utakmicu u Dallasu za tri dana.

Zastava je zbog svoje veličine stigla u tri dijela i zato je sastavljena tek jučer. Njezino predstavljanje privuklo je brojne pripadnike hrvatske dijaspore, navijače i znatiželjnike. Više pogledajte u prilogu.

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14.6.2026.
20:33
Andrea Vlašić
Svjetsko PrvenstvoZastavaHrvatska ZastavaNavijačiSadNew York
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