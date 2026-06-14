Pogledajte trenutak kada je John Malkovich otkrio da propuh ubija: "Što sam napravio krivo?!"

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Sinoć je u Aleksandriji premijerno prikazan novi spot Hrvatske turističke zajednice - u kojem glavnu ulogu ima glumac John Malkovich. Spot je sniman na nekoliko lokacija koje prikazuju ljepote Hrvatske, a kraću verziju spota donosimo u prilogu.
John Malkovich cijelom svijetu otkrio je da je Hrvat, i to porijeklom iz malog zaseoka Malkovići pored Ozlja.
Saznao je da je propuh opasan, da voli i Jadransko more i slavonsku ravnicu. Spot je gledao u društvu Vatrenih u njihovoj bazi u SAD-u, a ministar turizma uručio mu je i hrvatsku putovnicu. Više o tome pogledajte u videu.