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'HRVAT? TAKO KAŽU...' /

Pogledajte trenutak kada je John Malkovich otkrio da propuh ubija: "Što sam napravio krivo?!"

Sinoć je u Aleksandriji premijerno prikazan novi spot Hrvatske turističke zajednice - u kojem glavnu ulogu ima glumac John Malkovich. Spot je sniman na nekoliko lokacija koje prikazuju ljepote Hrvatske, a kraću verziju spota donosimo u prilogu.

John Malkovich cijelom svijetu otkrio je da je Hrvat, i to porijeklom iz malog zaseoka Malkovići pored Ozlja.

Saznao je da je propuh opasan, da voli i Jadransko more i slavonsku ravnicu. Spot je gledao u društvu Vatrenih u njihovoj bazi u SAD-u, a ministar turizma uručio mu je i hrvatsku putovnicu. Više o tome pogledajte u videu.

 

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14.6.2026.
19:59
Laura Damnjanović Šalamon
John MalkovichVatreniSpotTurizamTuristicka Zajednica
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