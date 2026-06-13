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Dragan Primorac promovirao svoju kandidaturu za predsjednika HOO-a

Predsjednik taekwondo saveza Dragan Primorac promovirao je jutros svoju kandidaturu za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora.

Pozvao je političke opcije u Hrvatskoj da se prestanu miješati u izbore jer, tvrdi, Međunarodni olimpijski odbor mogao bi nas suspendirati. Istaknuo je da predsjednika biraju sportaši te da će se zalagati za zajedništvo hrvatskog sporta i transparentnost.

U videu pogledajte što je rekao.

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13.6.2026.
21:50
Sportski.net
Dragan PrimoracHrvatski Olimpijski Odbor
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