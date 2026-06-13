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crvena zastava /

Incident u Dubrovniku: Momčad slavnog pjevača ostala bez 'nosa' zbog valova

U Dubrovniku se trenutno održava utrka E1 električnih glisera, natjecanje koje mnogi nazivaju i "Formulom 1 na vodi". Riječ je o sportu koji posljednjih godina privlači veliku pozornost bogatih i slavnih, a među vlasnicima timova nalaze se neka od najvećih svjetskih sportskih i zabavnih imena.

Formulu 1 na vodi, kako glasi nadimak ovog sporta, gledajte na platformi VOYO 

Tijekom drugog finala došlo je do manjeg incidenta na stazi. Jedan od glisera ostao je bez prednjeg dijela plovila, a organizatori su odmah krenuli analizirati snimke kako bi utvrdili u kojem je trenutku došlo do oštećenja.

Ubrzo je postalo jasno što se dogodilo. Gliser je pri velikoj brzini završio u zraku nakon kontakta s valovima, što je dovelo do oštećenja i prekida utrke. Zbog sigurnosnih razloga istaknuta je crvena zastava, a natjecanje je privremeno zaustavljeno.

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13.6.2026.
18:40
Sportski.net
E1 GliseriDubrovnikVoyo
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