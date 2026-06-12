Sve je spremno za veliku večer Bosne i Hercegovine

I AM FROM BOSNIA /

Kreće velika večer za Zmajeve, za reprezentaciju susjedne Bosne i Hercegovine. Početak njihovog drugog Mundijala i to protiv jednog od domaćina - Kanade.

Prvi je to nastup BiH na Svjetskom prvenstvu nakon Brazila 2014. Imat će Edin Džeko i društvo veliku podršku s tribina dijaspore u Torontu, u prvom međusobnom ogledu dviju nacija. Jasno je, bodrit će reprezentaciju uz neslužbenu himnu - I am from Bosnia take me to America. Što je uoči utakmice kazao izbornik Sergej Barbarez pogledajte u videu.