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I AM FROM BOSNIA /

Sve je spremno za veliku večer Bosne i Hercegovine

Kreće velika večer za Zmajeve, za reprezentaciju susjedne Bosne i Hercegovine. Početak njihovog drugog Mundijala i to protiv jednog od domaćina - Kanade.

Prvi je to nastup BiH na Svjetskom prvenstvu nakon Brazila 2014. Imat će Edin Džeko i društvo veliku podršku s tribina dijaspore u Torontu, u prvom međusobnom ogledu dviju nacija. Jasno je, bodrit će reprezentaciju uz neslužbenu himnu - I am from Bosnia take me to America. Što je uoči utakmice kazao izbornik Sergej Barbarez pogledajte u videu.

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12.6.2026.
20:29
Sportski.net
Bosna I HercegovinaSvjetsko Prvenstvo 2026.Sergej Barbarez
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