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I NIJE MU PRVI PUT /

Snimka oduševila Hrvatsku: Ribar skočio u more da spasi dupina! 'Baš dobar osjećaj'

Događa se - ali vrlo rijetko to vidimo, a snimka je oduševila Hrvatsku. U mrežu plivarice Preko s otoka Brača zapleo se dupin. Zapovjednik nije oklijevao, skinuo se i bez razmišljanja ga išao spasiti. 

Sve se događalo kod Primoštena, skok u mrežu prepunu riba za mnoge je možda scena iz noćne more, no ribaru Draženu Arkoviću ovakvo spašavanje dupina nije prvi put.

I ovaj put ga je pažljivo izvukao iz mreže i bez posljedica uspio osloboditi i pustiti natrag u morska prostranstva.

"Odluka je bila vrlo jednostavna...di ima ribe tu smo zajedno. Dobar je, dobar je filing ... baš je dobar osjećaj", govori Arković za RTL. 

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12.6.2026.
20:12
RTL Danas
RibarDupinPrimošten
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