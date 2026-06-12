Od 24 djece u jedini vrtić upisano samo četvero! Ogorčena majka: 'Ostajemo doma bez posla'

Za vrtić u Žakanju kod Karlovca prijavljeno je 24 djece, a mjesto je dobilo samo njih četvero. Roditelji djece koja su ostala bez mjesta u vrtiću od općine traže da do jeseni pronađe rješenje za nedostatak kapaciteta.

Kažu da su zbog toga prisiljeni odgađati povratak na posao ili djecu ostavljati na čuvanje bakama i djedovima. Tvrde i da se općina dosad nije odazvala na njihove apele, zbog čega se osjećaju bespomoćno i strahuju da će bez dogovora dočekati novu pedagošku godinu.

"Dobivaju bodove djeca iz obitelji s troje ili više djece i djeca s poteškoćama u razvoju. Ove godine imamo puno djece na listi koja imaju teškoća u razvoju i ona prema zakonu imaju prednost pri upisu", kaže Barbara Cerjanec, ravnateljica Dječjeg vrtića Pčelica Žakanje.

"Više rješenja će biti na stolu. Smještaj u susjednim općinama, financiranje baka-servisa te otvaranje drugih grupa na nekim drugim lokacijama", kaže načelnik općine Žakanje Danijel Jurkaš.

Razgovarali smo s Mihovilom Bahorić, majkom čije dijete nije dobilo mjesto u vrtiću.

Našli ste se u poprilično neugodnoj situaciji, za vašu djecu nema mjesta u jedinom vrtiću u ovoj općini. Kako ćete se sada snaći? Što će biti dalje?

Za sada ostajem na neplaćenom porodiljnom dopustu koji nam država omogućava do treće godine starosti djeteta. To ispada kao pogodnost koju nam država nudi, no nažalost, time ne dobijete ništa: gubite staž, sve vam ide u mirovanje, nitko vam ne plaća doprinose, gubite zdravstveno osiguranje. Tako da do daljnjega nemam drugo rješenje. Ima mama koje imaju i po troje djece pa za treće dijete nisu dobile vrtić. Neke od njih će možda morati ostati doma i neće imati primanja. Zanima me kako će općina riješiti taj problem da jedna peteročlana obitelj ostaje na jednoj plaći, ukoliko tata radi. Ima žena koje će voziti svoju djecu pet naselja dalje kod bake na čuvanje. Neke bake imaju zdravstvene probleme. Tako da svatko ima neku svoju situaciju. Ovdje je 20 obitelji koje trebaju pomoć općine.

Kakva je bila komunikacija s općinom?

Mi smo se načelniku i općini obratili odmah po izlasku rezultata za upis u vrtić. Poslale smo mu jedan mail i na pristojan način zatražile sastanak na kojem bismo izrazile svoju zabrinutost. Htjele smo da mu svaka od nas ukratko ispriča svoju situaciju, da vidi da to nije samo tjedan-dva našeg nezadovoljstva nakon objavljenih rezultata. To je nama godina dana bez primanja, mi svoju djecu moramo nekako uzdržavati. Nismo dobili odgovor na taj mail. Nazvao je jednu od mama i rekao da mu je cijeli tjedan zauzet i da on nažalost nema vremena. Nakon toga smo mu poslale još jedan mail gdje smo ga upozorile da postoji interes medija za ovu problematiku i da smo spremne ići do te mjere. I sad smo dobile odgovor – kad je došla televizija i kada je vidio kamere. Tako da imamo sastanak u utorak.

Što ćete mu predložiti?

Predložit ćemo mu da našu djecu smjesti u vrtić kako god zna. Bilo je govora o tome da se jedna predškolska skupina smjesti u prostorije škole, ali se našao neki razlog zašto to nije moguće. Koji je to razlog, ne znamo. Nama do jeseni treba rješenje. Ako nam načelnik kaže da sada kreću u izgradnju novog vrtića, nama to ništa ne znači. Taj vrtić neće biti izgrađen još nekoliko godina, tada će naša djeca već krenuti u školu. Nama rješenje treba do rujna. Kada krene ovo četvero djece koja su dobila vrtić, tada moraju krenuti i naša djeca. U suprotnome, mi ostajemo doma bez posla. Ako to nisu u mogućnosti napraviti, moraju nam izaći u susret na drugi način. Hoće li to biti u vidu neke financijske pomoći nama koje ostajemo doma, pa da nam makar plaćaju staž, ili će nekim mamama pokriti putne troškove, ili će ići na opciju baka-servisa – na njima je da odluče.