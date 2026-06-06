DP traži odgovornost za naplatu vrtića, Pavliček: 'Neka se bave poslom za koji su plaćeni'

Građani Vukovara platili su oko pola milijuna eura za vrtiće koji su se naplaćivali - nezakonito. Tvrdi to Domovinski pokret koji traži odgovornost gradonačelnika Marijana Pavličeka i gradske uprave čije su odluke, kažu dovele do ove situacije.

Pozivaju se na presudu Visokog upravnog suda o nezakonitosti odluke o naplati vrtića u Gradu i kažu da bi posljedice cijelog slučaja mogle biti vrlo ozbiljne za gradski proračun.

"Jučer smo zaprimili presudu u kojoj Visoki upravni sud RH ukida odluku o naplati vrtića i time je proglašava nezakonitom. Ono što je najbitnije je kako i na koji način će aktualni gradonačelnik Marijan Pavliček vratiti financijska sredstva roditeljima koja su naplaćena temeljen nezakonite odluke i tko će u tom slučaju snositi odgovornost za nastalu štetu s obzirom da se naplata proteklih deset mjeseci vršila temeljem nezakonitog akta. A prema procjenama - naplaćeno je više od pola milijuna eura s računa roditelja čija djeca pohađaju vrtiće na području Grada Vukovara", rekao je predsjednik DP-a Grada Vukovara Dario Tišov.

'Ne mijenja se ama baš ništa'

RTL-ov Bojan Uranjek razgovatao je s gradonačelnikom Vukovara Marijanom Pavličekom o tome što se Vukovarcima mijenja ovom odlukom Visokog upravnog suda.

Što ova odluka Visokog upravnog suda znači za građane Vukovara - za cijene vrtića i hoće li se i kako vratiti novac koji su građani plaćali?

Odluka Visokog upravnog suda ne mijenja ama baš ništa. Znači, s obzirom da je ona već stavljena van snage odlukom Gradskog vijeća na zadnjoj sjednici, gdje je donesena nova odluka koja je bila 30 dana na e-savjetovanju i koja je gotovo identična onoj staroj odluci koja je u međuvremenu poništena. Također, vrlo bitno je spomenuti i tu da ovom presudom Visokog upravnog suda ova odluka nije poništena, već je ukinuta, što znači da je ona u razdoblju trajanja imala sve svoje pravne učinke, tako da sve ostaje kao do sada i apsolutno se ništa ne mijenja.

Zbog čega je do toga zapravo došlo?

Došlo je do proceduralne greške. Dva dana je ta odluka bila manje nego što je bilo potrebito na e-savjetovanju - iako nije bilo nikakvih primjedbi, čak ni od roditelja, a kamoli od oporbenih vijećnika. Imamo na stotine takvih odluka koje su donesene bez jednog dana na e-savjetovanju. Jedna od njih je i upravo odluka donesenog pokreta uoči samih izbora da vrtići budu besplatni - čime je gradski proračun oštećen za 450.000 eura. Pa očekujem da ipak isplate iz svog džepa i uplate u gradski proračun.

'Nek se bave poslom za koji su plaćeni'

Domovinski pokret je zatražio od vas odgovore zbog čega se ovo dogodilo. Poručili su da će tražiti i onu političku i zakonsku odgovornost svih onih koji su u ovome sudjelovali.

Slobodno. Ja bih kolegama iz Domovinskog pokreta poručio samo da si uzmu dobre odvjetnike jer će im trebati s obzirom da DORH i dalje istražuje kupovinu glasova u gradu Vukovaru uoči zadnjih lokalnih izbora. Možda da uzmu odvjetnika kojeg su imali u ime Grada, kada se gradu naplaćivalo 25 tisuća eura po ročištu, možda će ih on dobro braniti, a kolegi Tišovu bih poručio da se bavi s poslom za koji je plaćen kao glavni čovjek u državi za dodjelu državnih stanova. Zašto godinu dana opstruira Grad Vukovar - nije dodijelio niti jedan kadrovski stan građanima Grada Vukovara, a istovremeno prije nekoliko mjeseci dijeli stanove osobama koji su '91. godine bili na Veleprometu i iživljavali se nad Hrvatima i tukli Hrvate. To je pitanje za njih. Nek se bave poslom za koje su plaćeni. A meni je vikend Vukovaraca već stvarno dosta.

Uplatnice idu dalje normalno kakve su išle i dosada svim roditeljima?

Idu naravno sve kao i do sada, nova je odluka donesena - za treće dijete besplatno. Smatram da ovom trenutku, kao što su i do sada uvijek vrtići se morali platiti da je nemoguće imati besplatne vrtiće i mislim da su ove cijene s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo realne jer su djeca pod nadzorom i imaju tri topla obroka svaki dan.