Preminula je Silvia Monti: Ikona koja je na vrhuncu slave zauvijek napustila glumu

Talijanska glumica Silvia Monti, jedno od prepoznatljivih lica europske kinematografije s kraja 1960-ih i početka 1970-ih, preminula je u 81. godini. Nakon duže bolesti, umrla je 11. kolovoza u švicarskom Luganu, gdje je provela posljednje godine života.

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Voljena glumica

Iako joj filmska karijera nije trajala dugo, u svega nekoliko godina ostvarila je suradnju s nekim od najvažnijih redatelja tog doba. U trenutku kada joj je popularnost iznimno rasla, iznenadila je javnost i potpuno se povukla iz svijeta filma.

Rođena je kao Silvia Cornacchia 23. siječnja 1946. godine u Bassanu del Grappi. Na velikom platnu debitirala je 1969. u filmu Fräulein Doktor Alberta Lattuade, a ista je godina bila prelomna za mladu glumicu jer je ubrzo zaigrala u nekoliko zapaženih ostvarenja, poput Metti, una sera a cena te popularnoj francuskoj komediji Mozak.

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Kratka, ali bogata karijera

U godinama koje su uslijedile njezina se filmografija brzo širila. Surađivala je s Lucijom Fulcom, Luigijem Baconijem i drugim poznatim autorima u filmovima kao što su Gušter u ženskoj koži, Crni dan za Ovna i Crni gusar. Jednu od svojih najvažnijih uloga ostvarila je 1974. godine uz Alberta Sordija u filmu Dok je rata, ima nade, gdje je glumila suprugu trgovca oružjem.

Međutim, baš kad joj je predstojala najuspješnija faza, odlučila je napraviti potpuni zaokret. Napustila je glumu i posvetila se privatnom životu.

Nakon odlaska s filmske scene udala se za venecijanskog grofa Luigija Donà dalle Rosea, s kojim je dobila dvoje djece, a par se razveo 1994. godine. Tri godine kasnije udala se za poznatog talijanskog poduzetnika Carla De Benedettija. Vjenčali su se u Torinu, a potom se preselili u Lugano, gdje su godinama živjeli mirnim životom, daleko od javnosti.