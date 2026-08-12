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Ostavili dijete u kipućem automobilu u Poreču i otišli: Bilo je bez odjeće i u znoju?

Ostavili dijete u kipućem automobilu u Poreču i otišli: Bilo je bez odjeće i u znoju?
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Foto: Slavko Midzor/PIXSELL/Ilustracija

Kada su građani uočili dijete u automobilu, bez odjeće i u znoju, pozvali su Hitnu i vatrogasce

12.8.2026.
15:45
Hina
Slavko Midzor/PIXSELL/Ilustracija
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Muškarac i žena, oboje bosanskohercegovački državljani, ostavili su dijete zaključano skoro sat vremena u automobilu na parkiralištu trgovačkog centra u Poreču, čime su počinili kazneno djelo povrede djetetovih prava, izvijestila je u srijedu istarska policija.

Porečka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjim bosanskohercegovačkim državljaninom i 31-godišnjom bosanskohercegovačkom državljankom te je utvrdila sumnju da su počinili kazneno djelo povrede djetetovih prava, izvijestili su iz policije. 

Muškarca i ženu se sumnjiči da su u ponedjeljak oko 18.15 sati, na parkiralištu trgovačkog centra u Poreču, u zaključanom automobilu bosanskohercegovačkih oznaka sa zatvorenim prozorima, skoro sat vremena ostavili maloljetno dijete i otišli u trgovinu.

Kada su građani uočili dijete u automobilu, bez odjeće i u znoju, pozvali su hitnu i vatrogasce, no roditelji su se tada pojavili i otključali automobil. Dijete je pregledano i srećom nije ozlijeđeno.

Policija uputila apel roditeljima

Istarska policija upozorila je građane da ne ostavljaju djecu samu u vozilima jer posljedice mogu biti smrt djeteta ili teško narušeno zdravlje.

"Budući da su prognostičari za ovaj tjedan najavili toplinski val i visoke temperature, policija skreće pozornost roditeljima, kao i svima koji brinu o djeci, da postoje rizici i opasnosti od izlaganja djece suncu i visokim temperaturama te da čak i kraći boravak u ugrijanom vozilu može prouzročiti tragične posljedice", upozorili su iz policije.

Upravo na tu temu, policija je, suradnji s Istarskom županijom, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Istarske županije i Zdravom Istrom, izradila i edukativni letak za građane o tome kako djecu zaštititi od vrućina i od utapanja tijekom ljetnih mjeseci.

Uz podršku Turističke zajednice Istarske županije, letak je preveden na engleski, njemački i talijanski jezik kako bi bio razumljiv i turistima.

PorečDijete U AutomobiluOstavljeno DijeteVisoke Temperature
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