Hrvatska u središtu završnice Outer Banksa: Madison Bailey podijelila prizore iz Dubrovnika

Dubrovnik je ponovno postao kulisa velikih filmskih i televizijskih projeka. Dok se na hrvatskoj obali privode kraju posljednji dani snimanja pete, ujedno i završne sezone popularne serije Outer Banks, Madison Bailey, koja u seriji glumi Kiaru ''Kie'' Carreru, podijelila je s obožavateljima fotografije i videe sa seta – među njima i one nastale upravo u Dubrovniku.

Objava je u kratkom roku prikupila više od milijun lajkova, a brojni obožavatelji u komentarima nisu skrivali oduševljenje, posebice prizorima s hrvatske obale i pitanjima o lokacijama na kojima se snima završnica serije.

Na fotografijama i snimkama pojavljuju se gotovo svi poznati članovi ekipe. Chase Stokes, koji tumači Johna B., Madelyn Cline, odnosno Sarah, Jonathan Daviss, koji glumi Popea i Drew Starkey, poznat po ulozi Rafea.

Iako je video prije svega zabavan pogled iza kulisa, fotografije iz Hrvatske imaju i sentimentalnu vrijednost. Glumačka ekipa time se približava kraju višegodišnjeg druženja i snimanja serije koja je osvojila milijune gledatelja diljem svijeta.

Posebnu pažnju privlače kadrovi nastali u Dubrovniku, gradu koji je posljednjih godina postao jedna od najpoznatijih filmskih i televizijskih lokacija u Hrvatskoj. Upravo će prizori s hrvatske obale biti dio završne priče Outer Banksa, čija peta sezona označava oproštaj od Poguesa.

Da je kraj sve bliže, potvrđuju i komentari obožavatelja. „Odbijam reći zbogom”, napisao je jedan fan, dok je drugi poručio: „Plačem, nedostajat će mi ovo.”