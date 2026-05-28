'NE MORAJU SE PLAŠITI' /

Pavliček odgovorio SDSS-u: 'Ljudi na Thompsona dolaze zato što su domoljubno osviješteni'

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Gradonačelnik je dodao da Thompson u Vukovaru nije nastupao više godina, kao i da će koncert u kolovozu imati humanitarni karakter

28.5.2026.
13:01
Hina
Nikola Cutuk/PIXSELL
Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček u četvrtak je rekao da na koncerte Marka Perkovića Thompsona dolaze domoljubno osviješteni, a ne s mržnjom komentirajući stajalište vukovarskog SDSS-a da će njegov koncert u Vukovaru, najavljen za kolovoz, dovesti do novih podjela među građanima.

"Ljudi na koncert Marka Perkovića Thompsona ne dolaze s mržnjom nego zato što vole takvu vrtu glazbe i zato što su domoljubno osviješteni. Niti jedan pripadnik srpske nacionalne manjine se ne mora plašiti", rekao je Pavliček.

Dodao je da Thompson u Vukovaru nije nastupao više godina, kao i da će koncert u kolovozu imati humanitarni karakter.

'Na koncertima u Zagrebu i Sinju nije bilo incidenata'

Podsjetio je da na Thompsonovim koncertima u Zagrebu i u Sinju nije zabilježen niti jedan incident, kao i na to da su prije koncerta tisuće ljudi prolazile pored parkiranog automobila beogradskih registracija i da se ništa nije dogodilo.

Pavliček je rekao i da je Grad Vukovar suorganizator koncerta, zajedno s timom MP Thompsona, i da će Grad osigurati prostor za održavanje koncerta. 

Iz SDSS-a su ranije priopćili da postoji ozbiljna zabrinutost zbog mogućih posljedica koje takav događaj može imati na međuljudske odnose i ukupnu društvenu atmosferu u gradu. Naveli su i da je riječ o događaju visokog sigurnosnog i društvenog rizika.

Marko Perković ThompsonVukovarMarijan PavličekSdss
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
