FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LAVINA REAKCIJA /

Hrvati otkrili što stvarno misle o Thompsonovom koncertu u Vukovaru: Ovo su odgovori

Hrvati otkrili što stvarno misle o Thompsonovom koncertu u Vukovaru: Ovo su odgovori
×
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Objava je u 13 sati prikupila gotovo 2.000 komentara, a neke od njih smo izdvojili

28.5.2026.
8:45
Erik Sečić
Sanjin Strukic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Nakon što je pjevač Marko Perković Thompson objavio da će krajem kolovoza u Vukovaru održati humanitarni koncert, u srijedu se oglasio vukovarski SDSS i izrazio "ozbiljnu zabrinutost zbog mogućih posljedica koje takav događaj može imati na međuljudske odnose i društvenu atmosferu u gradu". 

U priopćenju, kojeg potpisuje predsjednik vukovarskog SDSS-a i zamjenik gradonačelnika Vukovara iz reda srpske nacionalne manjine Srđan Kolar, ocjenjuje se da je riječ o događaju visokog sigurnosnog i društvenog rizika, pogotovo kad se u obzir uzmu "tematika, poruke i narativi koji se često mogu vidjeti i čuti na ovakvim koncertima".

Dodaje se kako bi održavanje koncerta moglo dodatno produbiti podjele u Vukovaru i zbog toga SDSS predlaže organizatorima i institucijama da razmotre opravdanost održavanja ovog koncerta. 

Čitatelji rekli svoje 

Čitatelje portala Net.hr na našem Facebook profilu pitali smo što misle o situaciji. Objava je u 13 sati prikupila gotovo 2.000 komentara, a neke od njih smo izdvojili.

Velika većina podržava održavanje koncerta. "Marko je hrvatski pjevač. Ako hoće neka pjeva, kome smeta neka pati", "Ako ne smije u Zagrebu, neka pjeva u Vukovaru", "Sasvim normalno kao u svakom drugom gradu. Samo posebni osjećaji i tuga za Grad Heroj što je sve preživio u Domovinskom ratu", ističe se u komentarima.

"Ako može užičko kolo u Zadru, može i Thompson u svojoj državi. Jer Vukovar je u Hrvatskoj, zar ne?", "Nešto najbolje što može biti, kome smeta, Dunav je odmah tu pa može preplivati", "Vukovar je u Hrvatskoj. Kome smeta, široko mu polje", dodaje se u komentarima.

"Podržavam", "Tko pjeva, zlo ne misli", "Ne vidim problem", istaknuli su naši čitatelji.

Ipak, bilo je i potpuno suprotnih komentara. "Širenje netrpeljivosti u ionako nabrijanom narodu. Niti njega briga za Vukovar ni Vukovarce. Samo da se šire tenzije, to je i njegova svrha. Talasaj narod da što manje misli na siromaštvo, korupciju i kriminal", ustvrdila je jedna čitateljica. 

"Thompson i Baja Mali Knindža isti kao jaje jajetu", "Provokacija", "Nema on veze s pjevanjem, samo nariče kao kurjak kad niz brdo trči", napisali su neki čitatelji. 

"Užičko kolo je tradicionalni ples, isto kao tradicionalni slavonski bećarac, ništa lošeg. Thompsonove pjesme su nacistički provokativne", stoji u komentaru. 

"To je nebitno, bitno je hoćemo li se izvući iz dužničkog ropstva prema EU i biti svoji. Dok su ovakve teme bitne, ništa od toga. Neka pjeva tko hoće, jer ako ima publike, tko to može zabraniti", piše u komentaru. 

Podsjetimo, Thompson je prije 10 dana izvijestio da će krajem kolovoza u Vukovaru održati veliki humanitarni koncert. 

"Ovaj događaj nosi snažnu poruku zajedništva, domoljublja i solidarnosti, a cilj humanitarne akcije je pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija. Više informacija o koncertu i svim detaljima uskoro”, stoji u objavi", pisalo je u objavi na društvenim mrežama. 

Marko Perković ThompsonVukovarKoncertSdss
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike