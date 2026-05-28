Hrvati otkrili što stvarno misle o Thompsonovom koncertu u Vukovaru: Ovo su odgovori

Nakon što je pjevač Marko Perković Thompson objavio da će krajem kolovoza u Vukovaru održati humanitarni koncert, u srijedu se oglasio vukovarski SDSS i izrazio "ozbiljnu zabrinutost zbog mogućih posljedica koje takav događaj može imati na međuljudske odnose i društvenu atmosferu u gradu".

U priopćenju, kojeg potpisuje predsjednik vukovarskog SDSS-a i zamjenik gradonačelnika Vukovara iz reda srpske nacionalne manjine Srđan Kolar, ocjenjuje se da je riječ o događaju visokog sigurnosnog i društvenog rizika, pogotovo kad se u obzir uzmu "tematika, poruke i narativi koji se često mogu vidjeti i čuti na ovakvim koncertima".

Dodaje se kako bi održavanje koncerta moglo dodatno produbiti podjele u Vukovaru i zbog toga SDSS predlaže organizatorima i institucijama da razmotre opravdanost održavanja ovog koncerta.

Čitatelji rekli svoje

Čitatelje portala Net.hr na našem Facebook profilu pitali smo što misle o situaciji. Objava je u 13 sati prikupila gotovo 2.000 komentara, a neke od njih smo izdvojili.

Velika većina podržava održavanje koncerta. "Marko je hrvatski pjevač. Ako hoće neka pjeva, kome smeta neka pati", "Ako ne smije u Zagrebu, neka pjeva u Vukovaru", "Sasvim normalno kao u svakom drugom gradu. Samo posebni osjećaji i tuga za Grad Heroj što je sve preživio u Domovinskom ratu", ističe se u komentarima.

"Ako može užičko kolo u Zadru, može i Thompson u svojoj državi. Jer Vukovar je u Hrvatskoj, zar ne?", "Nešto najbolje što može biti, kome smeta, Dunav je odmah tu pa može preplivati", "Vukovar je u Hrvatskoj. Kome smeta, široko mu polje", dodaje se u komentarima.

"Podržavam", "Tko pjeva, zlo ne misli", "Ne vidim problem", istaknuli su naši čitatelji.

Ipak, bilo je i potpuno suprotnih komentara. "Širenje netrpeljivosti u ionako nabrijanom narodu. Niti njega briga za Vukovar ni Vukovarce. Samo da se šire tenzije, to je i njegova svrha. Talasaj narod da što manje misli na siromaštvo, korupciju i kriminal", ustvrdila je jedna čitateljica.

"Thompson i Baja Mali Knindža isti kao jaje jajetu", "Provokacija", "Nema on veze s pjevanjem, samo nariče kao kurjak kad niz brdo trči", napisali su neki čitatelji.

"Užičko kolo je tradicionalni ples, isto kao tradicionalni slavonski bećarac, ništa lošeg. Thompsonove pjesme su nacistički provokativne", stoji u komentaru.

"To je nebitno, bitno je hoćemo li se izvući iz dužničkog ropstva prema EU i biti svoji. Dok su ovakve teme bitne, ništa od toga. Neka pjeva tko hoće, jer ako ima publike, tko to može zabraniti", piše u komentaru.

Podsjetimo, Thompson je prije 10 dana izvijestio da će krajem kolovoza u Vukovaru održati veliki humanitarni koncert.

"Ovaj događaj nosi snažnu poruku zajedništva, domoljublja i solidarnosti, a cilj humanitarne akcije je pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija. Više informacija o koncertu i svim detaljima uskoro”, stoji u objavi", pisalo je u objavi na društvenim mrežama.