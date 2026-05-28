Pitali smo vas: Tko su najzgodniji muškarci 'Divljih pčela'

Foto: Voyo

Serija 'Divlje pčele', smještena u Dalmatinsku zagoru 50-ih, osvojila je gledatelje intrigantnom radnjom i karizmatičnim glumcima. Posebnu pažnju privukli su muški likovi, a nedavna anketa otkrila je tko su publici najprivlačniji muškarci izmišljenog sela Vrilo.

28.5.2026.
10:52
Hot.hr
Voyo
General Badurina: Neočekivani pobjednik

Na samom vrhu našao se general Ranko Badurina, kojeg utjelovljuje iskusni glumac Vladimir Posavec Tušek. Zanimljivo je da Badurina nije jedan od središnjih likova, što njegovu pobjedu čini još impresivnijom. Što je točno osvojilo publiku? General Badurina nije tipičan ratni heroj. Iako je vojnik koji je preživio dva rata, životna iskustva nisu ga učinila grubim, već mudrim. On je spoj snage i nježnosti, ratnik s dušom pjesnika koji vjeruje u dobrotu i nosi „neke stare vrijednosti“. Upravo ta kombinacija unutarnje snage, smirenosti i topline, koju Posavec Tušek suptilno prenosi na ekran, pokazala se kao dobitna formula.

Opasni šarmeri: Ante Vukas i Toma Domazet

Iza generala, bitku za srca publike vodili su glavni negativac Ante Vukas i misteriozni istražitelj Toma Domazet. Antu Vukasa, moćnog i beskrupuloznog čovjeka koji ne preza ni pred čim, maestralno glumi Alan Blažević. Njegov lik je primjer klasičnog negativca kojeg je, unatoč svemu, teško ne primijetiti. Blažević, glumac sa zavidnom međunarodnom karijerom koji se školovao na prestižnom institutu 'Lee Strasberg' u New Yorku, donosi Vukasovoj pojavi dozu svjetskog glamura i opasne privlačnosti. S druge strane, cijenjeni glumac Amar Bukvić tumači lik Tome Domazeta, istražitelja koji u Vrilo dolazi s tajnim zadatkom. Odrastao u sirotištu i s prošlošću obilježenom sukobima sa zakonom, Toma je jedan od najkompleksnijih likova u seriji. Njegova zagonetnost i unutarnja borba zaintrigirale su gledatelje, a Bukvić je istaknuo kako uživa u otkrivanju slojeva ovog lika.

Nova generacija i autentičnost epohe

Uz vodeći trojac, pažnju su privukli i drugi glumci poput Marina Klišmanića u ulozi Marka Vukasa. Cijeloj priči posebnu draž daje vjerno dočarana atmosfera pedesetih godina, za što su zaslužne i fizičke transformacije glumaca. Mnogi su za potrebe uloge pustili brkove, koji su tada bili simbol muževnosti. Na kraju se čini da publiku nije privukao samo izgled, već spoj karaktera, snage i uvjerljive glume. Bilo da je riječ o tihom herojstvu, opasnom šarmu ili tajanstvenoj prošlosti, muški likovi 'Divljih pčela' dokazali su da istinska privlačnost dolazi iznutra. Seriju 'Divlje pčele' gledaj na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na TV-u.

