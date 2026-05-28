UDARILI PO DŽEPU /

Europska komisija kaznila Temu zbog kršenja Akta o digitalnim uslugama: Trebaju platiti 200 milijuna

Europska komisija kaznila Temu zbog kršenja Akta o digitalnim uslugama: Trebaju platiti 200 milijuna
U skladu s Aktom o digitalnim uslugama imenovane vrlo velike internetske platforme dužne su pažljivo procijeniti sistemske rizike povezane sa svojim uslugama i donijeti odgovarajuće mjere za smanjenje rizika

Europska komisija danas je Temuu izrekla novčanu kaznu u iznosu od 200 milijuna eura na temelju Akta o digitalnim uslugama. Poduzeće nije savjesno identificiralo, analiziralo i procijenilo sistemske rizike nezakonitih proizvoda koji se nude na njegovoj platformi i posljedičnu štetu za potrošače u Europskoj uniji.

Dokazi kojima raspolaže Komisija upućuju na to da je vrlo vjerojatno da će potrošači u EU-u na Temuu naići na nezakonite predmete.  

U skladu s Aktom o digitalnim uslugama imenovane vrlo velike internetske platforme dužne su pažljivo procijeniti sistemske rizike povezane sa svojim uslugama i donijeti odgovarajuće mjere za smanjenje rizika.

Henna Virkkunen, izvršna potpredsjednica za tehnološki suverenitet, sigurnost i demokraciju izjavila je: "Procjene rizika nisu okvirne vježbe – one su okosnica Akta o digitalnim uslugama. U Temuovoj procjeni rizika podcjenjuju se konkretni rizici, nedostaje specifičnosti, ona se ne temelji na čvrstim dokazima i nije sveobuhvatna. Ostavlja regulatore, korisnike i javnost u mraku o stvarnom razmjeru potencijalne štete koju predstavljaju ilegalni proizvodi koji se prodaju na Temuu. Sada je vrijeme da Temu postupi u skladu sa zakonom."

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
