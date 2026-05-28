Šok na sudu! Goran Ivanišević izgubio spor, Tatjana Dragović ne duguje mu ni eura

Teniska legenda Goran Ivanišević prije više od tri godine pokrenuo je sudski postupak protiv bivše supruge Tatjane Dragović, tražeći povrat više od 2,47 milijuna eura koje je, prema njegovim tvrdnjama, posudio tijekom njihova odnosa. U međuvremenu je Općinski građanski sud u Zagrebu donio nepravomoćnu presudu.

Sud je odlučio da Dragović Ivaniševiću ne duguje traženi iznos, već da on njoj mora podmiriti troškove sudskog postupka u visini od 173.937 eura, uz pripadajuće kamate.

Financijsko vještačenje nije dalo odgovore

Prema pisanju Jutarnjeg lista, ovakva odluka donesena je nakon što financijsko vještačenje nije moglo biti provedeno u punom opsegu kako bi se utvrdio tok novca između bivših supružnika. U fokusu se našao i njihov zajednički račun u Monaku, pri čemu Ivanišević, navodno, nije dostavio kompletnu potrebnu dokumentaciju, dok je Dragović svoj dio dokumentacije predala sudu.

Iako je Dragović zasad dobila prvostupanjsku pravnu bitku, njezini bankovni računi ostaju blokirani zbog privremene mjere koja ostaje na snazi do pravomoćnog završetka postupka.

Sud: Nema dokaza o zajmu

Tijekom suđenja razmatrani su iskazi obiju strana, materijalni dokazi i međusobna komunikacija, a sud je zaključio kako između bivših supružnika nije postojao ugovor o zajmu niti jasno definiran rok povrata novca.

U obrazloženju nepravomoćne presude ističe se kako nije sporno da je Dragović podizala novac sa zajedničkog računa u monaškoj banci, kao i s Ivaniševićevog računa u Zagrebačkoj banci. Međutim, sud smatra da sama činjenica raspolaganja novcem – čak i ako bi se prihvatila tvrdnja da je riječ isključivo o Ivaniševićevim sredstvima – nije dovoljna da bi se zaključilo kako je postojao zajam. Ključno je, navodi se, postoji li dogovor prema kojem je novac dan uz obvezu vraćanja u određenom roku.

Ivanišević priznao da je godinama tolerirao transfere

Sud je pritom ocijenio da takav dogovor ne proizlazi iz Ivaniševićeva iskaza. On je tijekom postupka naveo da je bivšoj supruzi dopuštao podizanje novca za potrebe njihove djece, no tvrdi da je ona sredstva koristila i za osobne potrebe, uključujući razdoblje nakon razvoda. Istodobno je priznao da je takvu situaciju promatrao godinama bez reakcije.

Ključna zakonska odredba presudila slučaj

Sutkinja je dodatno naglasila kako za postojanje ugovora o zajmu mora biti jasno određen iznos i rok vraćanja, što u ovom slučaju nije utvrđeno. Također se pozvala na zakonsku odredbu prema kojoj osoba koja izvrši uplatu svjesna da to nije obvezna učiniti nema pravo kasnije tražiti povrat tog novca.

U presudi se navodi i da je sam Ivanišević izjavio kako je pet godina dopuštao Dragović da raspolaže novcem, iako je smatrao da prelazi potrebe njihove djece. Sud je iz toga zaključio da je svjesno tolerirao takve transfere, zbog čega nema osnove za zahtjev povrata sredstava.

