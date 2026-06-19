Dirljiv oproštaj od nogometaša koji je poginuo u Konavlima: 'Riječi nisu dovoljne'

NK Sokol Dubravka u četvrtak je na Facebooku uputio posljednji pozdrav Ninu Mihočeviću, koji je poginuo u četvrtak ujutro u prometnoj nesreći na magistrali kod Konavala.

"Postoje trenuci kada riječi jednostavno nisu dovoljne. Trenuci kada se cijela zajednica zaustavi, zanijemi i pokušava pronaći smisao u vijesti koju srce odbija prihvatiti. S velikom tugom i nevjericom opraštamo se od našeg Nina Mihočevića", napisao je klub u objavi.

"Dugo smo razmišljali trebamo li uopće pisati ove retke. U trenucima poput ovih riječi se čine premalima pred tugom koju osjećamo. Ipak, odlučili smo pisati jer Nino i njegova obitelj zaslužuju da svi znaju kakav je čovjek bio. Zaslužuju da ostane zapisano koliko je dobrote, topline, poštenja i ljudskosti nosio u sebi. Nino je bio osoba koja je zračila vedrinom i dobrotom, čovjek uz kojeg su se ljudi osjećali prihvaćeno, sigurno i vrijedno. Takvi ljudi ne prolaze kroz život neprimijećeno. Oni ostavljaju trag koji vrijeme ne može izbrisati", dodaje klub u objavi.

'Osoba na koju si uvijek mogao računati'

Ističu da će Nina pamtiti kao prijatelja, suigrača i čovjeka koji je iskreno volio svoj klub i nesebično davao sebe za njegovo dobro. "Bio je osoba na koju si uvijek mogao računati, čovjek vedrog duha, velikog srca i još veće ljudskosti. Zbog toga su ga svi poštovali, a još više voljeli", napisao je NK Sokol.

"Posebno suosjećamo s njegovom suprugom, djecom i cijelom obitelji. Neka pronađu snagu u ljubavi koju je ostavio iza sebe i u spoznaji da će njegovo ime, njegova dobrota i njegova djela živjeti kroz sve one koje je dotaknuo tijekom svog života", dodaje klub.

"Vjerujemo da je njegova obitelj danas dobila anđela. Anđela koji je raširio svoja krila i koji će zauvijek bdjeti nad svojom suprugom, djecom i svim svojim najmilijima. Neka im bude utjeha spoznaja da ljubav, dobrota i trag koji je Nino ostavio nikada neće nestati. Počivaj u miru, dragi Nino", zaključio je klub u objavi.

Podsjetimo, Nino je bio suprug i otac dvoje djece, koji je radio kao zamjenik direktora za zemaljske poslove u dubrovačkoj zračnoj luci, a bio je i dugogodišnji sportaš. Poginuo je dok je išao na posao u Zračnu luku Ruđera Boškovića.

Zbog velike tragedije otkazana su sva planirana događanja - otvaranje Turnira konavoskih sela, koncert Minee u Moluntu te zabavni program u organizaciji Udruge Tiha u Cavtatu.